Uyum eğitimi başladı
Anaokulu ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimi bugün başladı.
01 Eylül 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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3 Eylül’e kadar devam edecek uyum eğitimleri kapsamında oyun temelli etkinliklere, öğrencilerin okula aidiyet duygusunu artıran faaliyetlere yer verilecek. Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.
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