Uyuması için zorlamayın

UYKUYA DALMAKTA ZORLUK

Uykuya dalma problemi ya da uykuyu başlatma probleminde uyku yoğunluğu ya da uyku isteği olmamasına rağmen çocuk uykuya dalması için zorlanır. Çocuğun sallanarak ya da arabada uzun süre gezdirilerek uyutulması bunlaraörnekolarakverilebilir. Tüm çocuklar aynı saatte uyumazlar ve uyanmazlar. Bireysel olarak yatıp kalkma saatleri, kendilerine özgü uyku süreleri vardır. Aileler gözlem yaparak bunları tespit edebilir.

KISITLAMA TIPI UYKUSUZLUK

Çocuğun uyku isteği olmamasına rağmen ailenin kısıtlaması, zorlaması ile çocuğun yatakta kalması ve uyuyamamasıdır.

YAPILMASI GEREKENLER

Çocukluk çağı uykusuzluklarında istenmeyen davranışların ortadan kaldırılması temel hedeftir. Bunun için: k Düzenli bir yatış-kalkış rutini oluşturun. Uykuya zorlamayın, uykuyu çocuğa stres yaratan bir süreç olarak yaşatmayın. k Uykuyla ilgili gerçek beklentiler oluşturun.

TEKNOLOJIK ALETLERE BAĞLI UYKUSUZLUK

Ergenlik döneminde teknolojik aletlerin hayata fazla miktarda dahil olmasıyla birlikte gece geç yatma ve sabah uyanamama problemleri sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu yatış-kalkış düzenine alışan çocuklar sabah erken kalkmaları gerektiğinde gece uykuya dalamıyor, sabah uyanmakta zorluk çekiyor. Ertesi gün uyku hali, konsantrasyon güçlüğü, okulda başarısızlık gibi sorunlar yaşıyor. Bu tip uyku ritim bozuklukları son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Uyku saatlerinin kaydırılarak tekrar normal düzene sokulması, uyku ve uyanma saatlerinde bir süre sabit uygulamaya gidilmesi biyoritmin normal düzenine sokulabilmesi için gerekli.

AĞZI AÇIK UYUYORSA UYKU APNESİ OLABİLİR

Tıkayıcı uyku-apnesi horlama sırasında nefesin kesilmesidir. Çocukluk çağında şişmanlık, büyümüş bademcikler ve geniz eti uyku apnesine neden olabilir. Uyku apnesinin en sık başlama dönemi bademciklerin de en hızlı büyüdüğü dönem olan 2-8 yaş arasıdır. Ama her yaşta ortaya çıkabilir. Çocuklarda uyku apnesi görülme oranı yüzde 1-5 arasındadır, kız ve erkek çocuklarda görülme oranı benzerdir. Horlama ve nefes durmalarının gözlenmesi hastalık açısından en bilinen şikayetlerdir. Baş pozisyonunun uyurken ileri düzeyde geride olması, ağız açık uyuma, çocuğun gece aşırı terlemesi, gece altını ıslatma, sabah başağrısı ve gündüz uyku hali gibi şikayetler de uyku apnesini düşündürmeli. Uyku apnesi olan çocuklarda keyifsizlik, konsantrasyon güçlüğü, akademik başarı düşüklüğü, dikkat eksikliği ve büyümede gerilik gibi şikayetler de görülebilir. Bu çocuklara gerekli görüldüğünde uyku testi yapılması, uyku-apnesi tanısı konulması halinde geniz eti ve bademciklerin alınması büyük oranda tedaviyi sağlar



