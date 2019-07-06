Uyurken takılarınızı çıkarın çünkü...

Ankara’da 30 yıldır kuyumcu atölyesi işletmeciliği yapan Adem Arslan, kadınların kendilerine takıların çok çabuk deforme olduğu, taşlarının düştüğü ve renklerinin solduğu şikayetleriyle geldiğini söyleyerek takıların zarar görmemesi için yapılması gerekenleri anlattı.

Ter ve tozun takıları matlaştırdığını belirten Arslan, "Kadınlar, evde bulaşık deterjanı ve ılık su ile takıları temizleyip kullanabilirler. Kullanmadıkları bir diş fırçasıyla taşların arkasını hafifçe ovalayarak yıkayıp musluğun altında duruladıktan sonra saç kurutma makinesiyle kurutup kullanabilirler" diye konuştu.

SENEDE 1 DEFA TAKILARINIZI KONTROLE GÖTÜRÜN

Evde yapılan temizleme işleminin geçici bir etki oluşturduğunu söyleyen Arslan, takılara senelik bakımlar yaptırılması gerektiğini vurguladı. Senede bir takıların parlatma, yıkama ve kontrol için kuyumcuya ya da atölyeye götürülmesi gerektiğini ifade eden Arslan, "Yüzüğü takarken fark etmeden bir yere çarpabilirsiniz. Kolye ve bileklik incelebilir. Mutlaka senede bir kuyumcu atölyesine uğranacak ve takılara bakılacak. Kilidin arkası zamanla açılabiliyor ve düşebiliyor" şeklinde konuştu.

Gece yatarken takıların mutlaka çıkarılması gerektiğini söyleyen Arslan, terlemenin takıların rengine zarar vereceğinin altını çizerek takıların uyurken kırılabileceğini ve ezilebileceğini belirtti.

ZİNCİLERİ KÜÇÜK POŞETLERE KOYUN

Zincirlerin çantaya ve cüzdana atıldığı zaman hemen dolaştığını belirten Arslan, dolaşabilecek takıların kilidini kapatarak küçük kilitli poşetlere konulabileceğini ifade etti. Ayrıca Arslan, poşete koyulan takıların rahatlıkla çekmecede, çantada ve cüzdanda taşınabileceğini söyledi. Ayrıca Arslan, takıların çekmeceye atıldığında çizilebileceğinin de altını çizerek takıları evde muhafaza etmek için mücevher kutuları ya da takı mankenleri kullanmak gerektiğini kaydetti.

Kadınların denizlerde takılarını sıklıkla düşürdüklerini belirten Arslan, denize girerken takıları çıkarmak gerektiğini vurguladı. Öte yandan Arslan, özellikle elmasın suya sokulmaması gerektiğini aksi halde matlaşacağını söyledi.

İHA



