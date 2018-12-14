Uyuşturucu bağımlısı, anne-babasına saldırıp evi yakmaya kalktı

Adana Seyhan'da uyuşturucu madde bağımlısı Burhan E., para bulamayıp uyuşturucu alamayınca krize girdi.

Annesi Fatma E. ile babası İbrahim E.'nin evden çıkmasına izin vermediği Burhan E., poşete koyduğu uçucu maddeyi koklamaya başladı. Burhan E., bir süre sonra kokladığı maddenin de etkisindeyken annesinin kulağına vurup babasının boğazını sıktı.

EVİ YAKMAYA ÇALIŞTI

Kendisini odaya kilitleyen Burhan E., burada eşyaları savurmaya başladı. Daha sonra anne-babasını dışarı çıkaran Burhan E., oturma odasındaki sobayı devirip perdeyi tutuşturmaya çalışarak evi yakmak istedi.

Bu sırada Fatma E.'nin çığlıklarını duyan komşular ve çevredekiler, eve girip, Burhan E.'yi güçlükle dışarı çıkardı. Perdedeki alev söndürülürken polise haber verildi.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Burhan E.'yi gözaltına aldı.

'ONU BU İLLETTEN KURTARAMADIK'

Yaşadıklarını gözyaşı dökerek anlatan Fatma E., "Bir anne-babaya bu kadar acı çektirilmez. Ne yaptıysak onu bu illetten kurtaramadık. Bizi yaşarken mezara soktu. Evimizi yakmaya çalıştı, beni ve babasını dövdü. Bize yardım edin" dedi.