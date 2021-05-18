Türkiye Uyuşturucu bağımlısı kızını öldüren anneden korkunç itiraf: Eşarbımla boğdum

Uyuşturucu bağımlısı kızını öldüren anneden korkunç itiraf: Eşarbımla boğdum

Türkiye

Uyuşturucu bağımlısı kızını öldüren anneden korkunç itiraf: Eşarbımla boğdum

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu bağımlısı kızını öldürdükten sonra polise teslim olan anne ifade verdi. Kızıyla uyuşturucu yüzünden sürekli kavga ettiklerini söyleyen Ayçe V. 'Yine kavga çıktı, boğuşurken yere düştük. Sonra onu eşarbımla boğdum' dedi.

18 Mayıs 2021, Salı 13:20 Son Güncelleme:
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İzmir'in Buca ilçesinde kızı Zeynep V.'yi (29) öldürdüğünü belirterek polise teslim olan Ayşe V.’nin ifadesinde, "Kızım uyuşturucu bağımlısıydı. Sürekli olarak bu yüzden aramızda kavga çıkıyordu. Yine kavga çıktı, boğuşurken yere düştük. Sonra onu eşarbımla boğdum" dediği belirtildi.


Olay, dün saat 13.00 sıralarında Laleli Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ayşe V., kızı Zeynep V.'yi boğarak öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Ayşe V.'nin ifadesi doğrultusunda sağlık ekibiyle eve giden polisler, Zeynep V.'nin cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, Zeynep V.'nin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Zeynep V.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri Ayşe V. İle eşi Saffet V. ve oğlu Ömer V.'yi gözaltına aldı.

'EŞARBIMLA BOĞDUM'

Ayşe V.'nin polise verdiği ifadede, "Kızım uyuşturucu bağımlısıydı. Sürekli olarak bu yüzden aramızda kavga çıkıyordu. Yine kavga çıktı, boğuşurken yere düştük. Sonra onu eşarbımla boğdum" dedi.

Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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