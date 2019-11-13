Uyuşturucu karteli El Chapo'nun eşi Emma Coronel Aispuro TV yıldızı oluyor
Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşısı olmakla suçlanan El Chapo (Cüce) lakaplı Joaquin Guzman'ın, 2007 yılında evlendiği güzellik kraliçesi eşi Emma Coronel Aispuro, bir kanalda televizyon yıldızı olmaya hazırlanıyor.
Ocak 2016'da yakalanarak ABD'ye teslim edilen El Chapo (Cüce) lakaplı uyuşturucu taciri Joaquin Guzman, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
Federal Mahkeme, şubat ayında Guzman’ı, "aralıksız suç girişiminde bulunmak, uyuşturucu gelirlerini aklamaya teşebbüs, silahlı eylem, adam öldürme, usulsüz elmas ticareti, uluslararası kokain, eroin, esrar ve diğer uyuşturucu madde ticareti" gibi 10 isnatın tümünden suçlu bulmuştu.
El Chapo'nun 30 yaşındaki eşi Emma Coronel Aispuro, televizyon yıldızı oluyor. VH1’da yayınlanacak ‘Cartel Crew’ adlı programda, uyuşturucu dünyasıyla derin bağlantıları olan ancak isimlerini temize çıkarmaya çalışan 8 kadının hikayesi anlatılacak.
Emma 2006’da güzellik yarışmasında birinci olmuştu. Aynı yıl ‘Bücür’ ile evlenmişti. Emma, sosyal medyadan sık sık lüks hayatını paylaşıyor.
https://www.instagram.com/p/B3K-3iEhY_E/
Cezaevinden kaçmıştı
2001 yılında Meksika’daki bir hapishaneden çamaşır taşınan el arabasına saklanarak kaçmıştı.
Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika’da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016’da tekrar yakalanmış ve ABD’ye iade edilmişti.
El Chapo, uyuşturucudan elde ettiği gelir sayesinde Forbes Milyarderler Listesi’nde ilk sırada yer almayı başarmıştı.
El Chapo'nun oğlu şehri altüst etti
Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, El Chapo'nu oğlu Ovidio Guzman Lopez'in devriye gezen güvenlik güçlerince yakalanmasının ardından şiddetli çatışmalar çıktı.
https://twitter.com/JimmySecUK/status/1185013332769759232?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1185013332769759232&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.posta.com.tr%2Fel-chaponun-oglu-icin-sehri-yaktilar-2212624
Meksikalı yetkililer, şiddet olaylarının büyümesinin önüne geçmek için Ovido Guzman Lopez'in serbest bırakıldığını söyledi.
Öte yandan, Ovidio Guzman Lopez'i yakalayan ekipte olduğu öne sürülen polis, otoparktaki aracına bindiği esnada silahlı saldırıya uğradı.
Ovido Guzman Lopez'in tutuklanmasının ardından şehir savaş alanına döndü
Yetkililer, 30 saniye süren olayın ardından söz konusu polisin bedeninden ve aracından yaklaşık 150 kurşun çıktığını belirttiler.
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