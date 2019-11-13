Ocak 2016'da yakalanarak ABD'ye teslim edilen El Chapo (Cüce) lakaplı uyuşturucu taciri Joaquin Guzman, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Federal Mahkeme, şubat ayında Guzman’ı, "aralıksız suç girişiminde bulunmak, uyuşturucu gelirlerini aklamaya teşebbüs, silahlı eylem, adam öldürme, usulsüz elmas ticareti, uluslararası kokain, eroin, esrar ve diğer uyuşturucu madde ticareti" gibi 10 isnatın tümünden suçlu bulmuştu.

El Chapo'nun 30 yaşındaki eşi Emma Coronel Aispuro, televizyon yıldızı oluyor. VH1’da yayınlanacak ‘Cartel Crew’ adlı programda, uyuşturucu dünyasıyla derin bağlantıları olan ancak isimlerini temize çıkarmaya çalışan 8 kadının hikayesi anlatılacak.

Emma 2006’da güzellik yarışmasında birinci olmuştu. Aynı yıl ‘Bücür’ ile evlenmişti. Emma, sosyal medyadan sık sık lüks hayatını paylaşıyor.





Cezaevinden kaçmıştı

2001 yılında Meksika’daki bir hapishaneden çamaşır taşınan el arabasına saklanarak kaçmıştı.

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika’da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016’da tekrar yakalanmış ve ABD’ye iade edilmişti.

El Chapo, uyuşturucudan elde ettiği gelir sayesinde Forbes Milyarderler Listesi’nde ilk sırada yer almayı başarmıştı.

El Chapo'nun oğlu şehri altüst etti

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, El Chapo'nu oğlu Ovidio Guzman Lopez'in devriye gezen güvenlik güçlerince yakalanmasının ardından şiddetli çatışmalar çıktı.





Meksikalı yetkililer, şiddet olaylarının büyümesinin önüne geçmek için Ovido Guzman Lopez'in serbest bırakıldığını söyledi.

Öte yandan, Ovidio Guzman Lopez'i yakalayan ekipte olduğu öne sürülen polis, otoparktaki aracına bindiği esnada silahlı saldırıya uğradı.

Ovido Guzman Lopez'in tutuklanmasının ardından şehir savaş alanına döndü

Yetkililer, 30 saniye süren olayın ardından söz konusu polisin bedeninden ve aracından yaklaşık 150 kurşun çıktığını belirttiler.

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