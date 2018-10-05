Kolombiya’da suç kartelleri belediye başkanının oğlunu kaçırdı

Kolombiya’nın kuzeyinde yer alan El Carmen kentinin Belediye Başkanı Edwin Humberto’nun oğlu suç kartelleri tarafından kaçırıldı.

Kolombiya’nın kuzeyinde yer alan Santander eyaletine bağlı El Carmen kentinin Belediye Başkanı Edwin Humberto Contreras’ın oğlu hangisi olduğu henüz belirlenemeyen bir suç karteli tarafından kaçırıldı. Başkan Contreras, 5 yaşındaki oğlunu geri almak için fidye ödemeye hazır olduğunu açıkladı.

Kolombiya’nın kuzeyi bir yanda ayrılıkçılar, diğer yanda da uyuşturucu başta olmak üzere suç çetelerinin avuçlarında.

'ONU BIRAKIN BENİ ALIN'

Ülkenin kuzeyinde yer alan Santander eyaletine bağlı El Carmen kentinin belediye başkanı Edwin Humberto Contreras’ın 5 yaşındaki oğlu 2 gündür kayıp.

Belediye başkanı oğlunun suç kartellerinden herhangi birisi tarafından kaçırıldığına inanıyor. Başkan Contreras, "5 yaşındaki bir çocuğa eziyet etmeyi bırakın. Onu bırakın beni alın. Fidye ödemeye hazırım. Oğlum için her şeyi yapmaya hazırım" açıklamalarında bulundu.

El Carmen’e bağlı küçük bir köy olan Guamalito’da oğullarını kaçıranlardan haber beklediklerini duyuran Başkan Contreras, "Hiçbir şey yok. Hiç kimse aramıyor" ifadelerini kullandı.

El Carmen Belediye Başkanının oğlu hakkında bilgi için 50 milyon peso teklif etmesi ise dikkatlerden kaçmıyor. Belediye başkanı oğlunun arayışı için devletin her 20 dakikada bir uçak havalandırmasının ise kendisini umutlandırdığını ifade ediyor. İHA