Uyuşturucu kullanıp 1 polis ve 2 kişiyi bıçakladı

Alınan bilgiye göre, kullandığı uyuşturucu maddenin etkisinde olan İ.T. (25) isimli şahıs, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 49097 sokak içerisinde Mustafa T. ile ismi öğrenilemeyen bir kişiyi durduk yere bıçakladı.

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Ardından İ.T., babası tarafından otomobil ile olay yerinden kaçırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıları Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Mustafa T.’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Babası tarafından otomobille kaçırılan İ.T. ‘yi arama çalışmaları başlatan polis ekipleri, Çukurova ilçesi 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde otomobili durdurdu. Teslim olmamak için direnen İ.T., bir polis memurunu boyun kısmından bıçakla yaraladı. İ.T. ve babası gözaltına alındı.

Yaralanan polis memuru, özel bir hastanedeki tedavisinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Özel Harekat timleri ise olayların gerçekleştiği bölgelerde güvenlik önlemi aldı.

ADANA (İHA)