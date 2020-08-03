Uyuşturucu kuryesi kedi hapisten kaçtı

Sri Lanka'daki yüksek güvenlikli Welikada Hapishanesi'nde mahkumlar arasında taşımacılık yapan kurye kedi görevliler tarafından geçen cumartesi tespit edilmişti. Kedinin boynuna asılı küçük plastik çantada 2 gram uyuşturucu, 2 sim kart ve 1 hafıza kartı bulunduğu bildirilmişti. Aruna gazetesinin haberine göre, kurye kedi, tutulduğu hücreden dün kaçtı. Hapishane yetkilileri henüz olay hakkında bir açıklama yapmadı.

Kurye kedi uyuşturucuyu boynundaki poşette taşıyordu.

Öte yandan geçen hafta Colombo'da uyuşturucu nakliyesi yapan bir de kartal tespit edilmişti.





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