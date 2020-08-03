Uyuşturucu kuryesi kedi hapisten kaçtı
Sri Lanka'da, mahkumlara uyuşturucu, sim kart ve hafıza kartı taşıdığı gerekçesiyle yakalanan kedi, tutulduğu hücreden firar etti. Kurye kedi 2 gram eroin, 2 sim kart ve hafıza kartıyla yakalanmıştı. Sri Lanka'nın Colombo bölgesinde bir de uyuşturucu nakli yapan kartal yakalanmıştı.
03 Ağustos 2020, Pazartesi 17:26 Son Güncelleme:
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Sri Lanka'daki yüksek güvenlikli Welikada Hapishanesi'nde mahkumlar arasında taşımacılık yapan kurye kedi görevliler tarafından geçen cumartesi tespit edilmişti. Kedinin boynuna asılı küçük plastik çantada 2 gram uyuşturucu, 2 sim kart ve 1 hafıza kartı bulunduğu bildirilmişti. Aruna gazetesinin haberine göre, kurye kedi, tutulduğu hücreden dün kaçtı. Hapishane yetkilileri henüz olay hakkında bir açıklama yapmadı.
Kurye kedi uyuşturucuyu boynundaki poşette taşıyordu.
Öte yandan geçen hafta Colombo'da uyuşturucu nakliyesi yapan bir de kartal tespit edilmişti.
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