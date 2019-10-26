Uyuşturucu kuryesi kedi yakalandı

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’ndeki bir cezaevinin güvenlik birimlerine bir kedinin uyuşturucu taşıdığı ihbarı geldi. Bunun üzerine cezaevi gardiyanları çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yakalanıp, polise teslim edildi

Bir kedinin cezaevi kapısından girdiğini gören gardiyanlar kediyi yakalamak için büyük çaba sarf etti. Yakalanan kedi polislere teslim edildi. Tataristan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gardiyanların kediyi yakaladığı ayrıca kedinin tasmasında uyuşturucu maddelerin olduğu belirtildi.

Gözetim altında

Kedinin üzerinde taşıdığı uyuşturucu maddeler hakkında inceleme başlatılırken kimler tarafından gönderildiği ve cezaevindeki alıcılarının kim olduğu yönünde soruşturma başlatıldı. Birçok mahkumun sorgusu alınırken kedinin de gözetim altında tutulduğu öğrenildi.







