Türkiye Uyuşturucu satıcısını satırla dövüp işkence yapmıştı! Yakalandı

Uyuşturucu satıcısını satırla dövüp işkence yapmıştı! Yakalandı

Türkiye

Uyuşturucu satıcısını satırla dövüp işkence yapmıştı! Yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde,uyuşturucu satıcısına kemer ve satırla dövüp işkence yapan Emrah Yıl yakalandı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 15:36 Son Güncelleme:
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İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde ocak ayında Emrah Yıl, bir uyuşturucu satıcısına kemer ve satırla dövüp işkence yaptı. Yıl bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Görüntüler üzerine, uyuşturucu parası nedeniyle işkence yaptığı iddia edilen Emrah Yıl hakkında soruşturma başlatıldı. Ancak Yıl'a ulaşılamadı.

Bu arada, hakkında daha önce uyuşturucu sattığı gerekçesiyle dava açılan Emrah Yıl, 11 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yıl'ı Kuşadası'ndaki bir evde yakalandı.


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