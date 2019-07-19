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Uyuşturucu taciri sevgililer eş zamanlı operasyonla yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 200 gram metamfetamin ele geçirildi, Z.A. ve sevgilisi S.B. gözaltına alındı

19 Temmuz 2019, Cuma 22:24
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Uyuşturucu taciri sevgililer eş zamanlı operasyonla yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Büro Amirliği, ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, Burhaniye ve Yeni mahallelerinde 2 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramada 200 gram metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu taciri şüpheliler Z.A. ve sevgilisi S.B., gözaltına alındı.

DHA

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