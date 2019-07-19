Uyuşturucu taciri sevgililer eş zamanlı operasyonla yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Büro Amirliği, ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, Burhaniye ve Yeni mahallelerinde 2 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramada 200 gram metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu taciri şüpheliler Z.A. ve sevgilisi S.B., gözaltına alındı.

DHA