Türkiye Uyuşturucu tacirlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Türkiye

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

21 Ekim 2021, Perşembe 01:57 Son Güncelleme:
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Besni Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 18 şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürüldü.

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman) (DHA)

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