Türkiye Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon!

Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon!

Türkiye

Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon!

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

16 Şubat 2022, Çarşamba 07:14 Son Güncelleme:
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı. Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 72/1 Sokakta bulunan 2 katlı binanın giriş katı oldu. Adreste uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi göz altına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.


İHA


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