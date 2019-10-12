Uyuşturuculu kek yapan öğrenciye makale yazma cezası verildi
Zambiya Copperbelt Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği birinci sınıf öğrencisi olan Chikwanda Chisendele, uyuşturucu kekle yakalanınca gözaltına alındı
21 yaşındaki Chikwanda Chisendele, 1 kilogramlık uyuşturuculu kekle yakalandı.
Geçen pazartesi günü polis tarafından gözaltına alınan üniversite öğrencisi, dün hakim karşısına çıktı.
Uyuşturucunun zararlarını anlatacak
Öğrenciye uyuşturucunun zararlarını anlatan 50 sayfa makale yazma cezası verildi.
Aynı zamanda üniversiteden de özür dileme ve 2 yıl ertelenmiş hapis cezası verildi.
Chisendele'nin aynı suçu tekrar işlerse hapse girecek.