Uyusun da büyüsün ninnisi aslında gerçekleri yansıtıyor...

Günde ortalama sekiz saat uyuyan bir insan, hayatının üçte birini uykuda geçirmiş oluyor. Bu da demek oluyor ki ortalama 75 yıl olan insan ömrünün 25 yılı uykuda geçiyor. Yapılan bir araştırmaya göre ortalama bir hayat tarzına sahip bir insan 7-10 yılını uykuya dalmaya çalışarak geçiriyor. Uyku en önemli ihtiyaçlarımızdan biri ve hayat kalitemizi belirleyen en önemli alışkanlığımız. Sıradan bir günde geceki uyku kalitemiz günümüzün iyi veya kötü geçmesindeki en önemli etken oluyor. Bu da iş hayatımızın performansına, günümüzün verimine, hatta aile ve sosyal ilişkilerimize yansıyor. Peki, yetişkin bünyesini bile bu kadar etkileyen uyku faktörü bebekleri nasıl etkiliyor?

En ünlü ninnilerimizden biri “Uyusun da büyüsün” ile başlıyor. Bunun sebebi gerçekten bebeklerin uyuyarak büyümesidir. Çünkü bebeklerde çocuklarda büyüme hormonunun uyku esnasında daha yoğun salgılandığı eskiden beri bilinen bir gerçektir ve gece 22:00 - 02:00 saatleri arasında salgılanma oranı en yüksek seviyeye ulaştığı bilinmektedir.

YETERSİZ UYUYAN BEBEK KEYİFSİZ OLUYOR

Bebeğin kas gelişimi, ruhsal ve davranışsal gelişimi, zihinsel ve kavrama gelişimi açısından gece boyunca kaliteli ve deliksiz bir uyku uyuması çok önemlidir. Yetersiz veya kalitesiz uyumuş bir bebek gün içinde huzursuz keyifsiz olur. Bu da bebeğin çevresini keşfetmesine, meraklı bir şekilde oynamasına olanak vermez ve daha enerjik bir bebeğe göre bilişsel gelişimi olumsuz etkileyebilir. Dünyaya adapte olma sürecinde olan bebeklerde diğer tüm yaşamsal aktiviteler gibi uyku da gelişme evresindedir ve anne babanın bu konuda da rehberliğine ve desteğine ihtiyaç duyar.

BEBEK HANGİ NOKTADA EBEVEYN DESTEĞİNE İHTİYAÇ DUYAR?

Uykunun düz bir grafik şeklinde değil hafif ve derin uyku şeklinde inişli çıkışlı bir grafik seyrettiği düşünülüyor. Uyku süresi boyunca en hafif uykudan esas dinlenmenin gerçekleştiği derin uykuya kadar 4 basamak şeklinde gider ve derin uykudan sonra yine en hafif uykuya geçiş olur. Buna “uyku döngüsü” denir. Yetişkinlerde uyku döngüsü 90 dakika civarında iken bebeklerde 30 - 60 dakika arasındadır. Yetişkinler genellikle döngü geçişlerinde uyanmaz ama bebeklerin sinir sistemi henüz olgunlaşmadığından çoğu zaman bir döngüden diğerine geçerken uyanır ve gece uykusuna ebeveyn desteği (emme, sallanma, kucakta gezdirilme, el teması vb.) ile uyumaya alışmış bebek yine bu desteği almadan uykuya devam edemez ve ağlamaya başlar. Bebeklerin gece sık sık uyanıp ağlamalarının altında genellikle bu durum yatar. Ebeveynin bu noktadaki görevi bebeğe bağımsız ve desteksiz uyuma becerisi geliştirmesine yardımcı olmaktır.