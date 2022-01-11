Türkiye Uyuyakalan sürücü uyanınca dehşet saçtı!

Uyuyakalan sürücü uyanınca dehşet saçtı!

Türkiye

Uyuyakalan sürücü uyanınca dehşet saçtı!

Son dakika haberine göre, Antalya'da yolun ortasında park edip uyuyakalan sürücü trafiği felç etti. Sürücü uyandıktan sonra ise kırmızı ışıkta bekleyen araçlara daldı. 3’ü otomobil biri kamyonet olmak üzere zincirleme kazaya neden oldu. Otomobil hurdaya döndü, yaralılar var. İşte görüntüler...

11 Ocak 2022, Salı 14:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

 Antalya’da aracını yol ortasına park edip uykuya dalan sürücü ile yanındaki arkadaşı trafiği felç etti, uyandıktan sonra ise kırmızı ışıkta bekleyen araçlara daldı. Sürücü ile yanındaki ağır yaralanırken, otomobilleri ise hurdaya döndü. Kaza öncesinde yaralıların araçlarında uyuma anları cep telefonu, kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

KORNA SESLERİYLE UYANDI

Kaza, dün 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 07 HT 959 plakalı otomobil sürücüsü, aracını yol ortasına park edip yanındaki arkadaşıyla birlikte uykuya daldı.


Bulvar üzerinde trafikte yoğunluk oluşurken, diğer sürücülerin korna sesleriyle uyanan sürücü, ardından aynı bulvar üzerinde ilerlemeye devam etti.

ZİNCİRLEME KAZA! 2 KİŞİ YARALANDI

Sürücü, trafik ışıklarına geldiğinde ise önündeki bir otomobile çarpması sonucu 3’ü otomobil biri kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle 07 HT 959 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı araçta sıkıştı. Ağır yaralanan sürücü ile arkadaşı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerine başlanıldı.

“SARI ARABA HIZLI BİR ŞEKİLDE BİZE VURDU”

Kazayı maddi hasarla atlatan sürücülerden Ahmet Doğan, “Biz ışıkta bekliyorduk. Sarı araba hızlı bir şekilde geldi bana vurdu. Ben önümdeki araca vurdum, o da önündeki kamyonete vurdu. Bizde bir şey yok. Onlar iki kişiydi ve yaralandılar. Hastaneye götürüldüler.' dedi

Öte yandan, kazadan önce sürücü ile arkadaşının bulvar üzerinde uyuma anları vatandaşın cep telefonu kamerasına, uyandıktan bir süre sonra meydana gelen kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

İlgili Haberler
Yüz felci geçecek mi? Pitbull saldıran Asiye'den haber var!



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Jeff Flake yapıcı bir rol oynayabilir
Hakan Çelik
Murat Çelik
Omicron yeni bir pandemi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Mina Urganların sırrı neydi?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Akılda kalan
Rauf Tamer
Banu Şen
Petrolden doğan bereketi ve tarihi zenginlikleriyle kadim toprakların modern kenti: Batman
Banu Şen
Şirin Sever
Ben neyim şimdi?
Şirin Sever
Erkut Can
Haydi Omicron’u beraber yenelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MEB'den flaş karar! Milli Eğitim Bakanlığı noktayı koydu! Özel okul zamları...