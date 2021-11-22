Türkiye Uyuyan eşine saldırdı, bıçağın yarısı içerde kaldı!

Uyuyan eşine saldırdı, bıçağın yarısı içerde kaldı!

Türkiye

Uyuyan eşine saldırdı, bıçağın yarısı içerde kaldı!

Aksaray'da 65 yaşındaki Ramazan U., eşi Sevgül U.'ya uyuduğunu sırada bıçakla saldırdı. Kolundan bir, göğsünden 3 bıçak darbesi alan kadının bedeninde kırılan bıçak da saplı kaldı. Sevgül U. eşinin elinden kurtarılıp hastaneye kaldırılırken Ramazan U. ise gözaltına alındı.

22 Kasım 2021, Pazartesi 13:03 Son Güncelleme:
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Aksaray'ın Hasas Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Ramazan U., bilinmeyen sebeplerle evde uyuyan eşi Sevgül U.'ya bıçakla saldırdı. Kolundan 1 ve göğsünden aldığı 3 bıçak darbesiyle uyanan ve kanlar içinde kalan Sevgül U., çığlık atarak komşularından yardım istedi.

Kadının bağırmasını duyan komşuları da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sevgül U., ihbarla eve gelen ekipler tarafından eşinin elinden kurtarıldı.



Sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevgül U.'nun, röntgen çekilmesi sonucu, bıçağın kırılıp vücudunda saplı kaldığı anlaşıldı. Ameliyata alınan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay sırasında eli ve yüzü kanlar içinde kalan Ramazan U. da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Erkan ALTUNTAŞ/ DHA

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