Türkiye Uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçakladı! Adana'da korkunç olay

Uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçakladı! Adana'da korkunç olay

Türkiye

Uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçakladı! Adana'da korkunç olay

Adana'da Suriye uyruklu Abdullah Debo uyuduğu sırada aralarında daha önceden tartışma bulunan ev arkadaşı Hüseyin tarafından defalarca bıçaklandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

25 Kasım 2021, Perşembe 07:16 Son Güncelleme:
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Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisi gibi Suriye uyruklu 3 kişiyle aynı evde yaşayan Abdullah Debo, iddiaya göre soyadı henüz öğrenilemeyen Hüseyin isimli ev arkadaşı ile akşam saatlerinde kavga etti. Diğer ev arkadaşlarının araya girmesiyle taraflar sakinleşti. Yatağına geçerek uyuyan Debo, gece ev arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Başından, karnından, kolundan ve bacağından defalarca bıçaklanan Debo, ağır yaralandı. Debo, yatağında kanlar içinde kalırken, şüpheli ev arkadaşı ise kaçtı. Diğer 2 ev arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Debo, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Debo'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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