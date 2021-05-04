Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Erol Yenisu ve Hanife Yenisu'nun (46) 25 yıldır evli olduğu ve aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunduğu anlatıldı. İddianamede Hanife Yenisu'nun geçtiğimiz Ocak ayında eşinden şikayetçi olduğu ve mahkemenin Hanife Yenisu'ya koruma kararı verdiği belirtildi. Söz konusu karara Erol Yenisu'nun öfkelendiği ve evden ayrılarak yaklaşık 2-3 hafta yurdun değişik illerini gezdikten sonra eve dönerek çocukları ve eşiyle birlikte yaşamaya devam ettiği kaydedildi.

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ÇOCUKLARININ ÇALIŞTIĞI DAMBILLA ÖLDÜRDÜ

Olay günü olan 22 Şubat günü şüphelinin oğlunu işe gönderdikten sonra çocuklarının evde ağırlık çalışmasında kullandıkları dambılın demir çubuğu ile eşi Hanife Yenisu'ya birkaç kez vurduğu ve eşini öldürdüğü belirtildi. Şüpheli Erol Yenisu'nun olayın ardından karakola gidip teslim olduğu aktarıldı.

"KAÇ KEZ VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM"

Şüpheli Erol Yenisu savunmasında pişman olduğunu, eşine dambılla kaç kez vurduğunu hatırlamadığını öne sürerek, "Eşime dambıl ile vururken 16 yaşındaki küçük kızım yan odada uyuyordu. Eşim kendisini savunamayacak durumda değildi. Ben eşimi darp ettiğim zaman kendisi uyanıktı. Kendisini darp ettiğimde bana tepki göstermedi. Çünkü o an benden bunu beklemiyordu" demişti.

KANUNU ELEŞTİREN MESAJ ATMIŞ

İddianamede şüpheli Erol Yenisu'nun olaydan yaklaşık 1 ay önce 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Önlenmesine Dair Kanun'u eleştirir nitelikte oğlu Cevher Yenisu'ya telefon mesajı attığı dikkate alınarak şüphelinin öldürme eylemini daha önce kurguladığı ve eylemini kurgu dahilinde gerçekleştirdiği öne sürüldü. İddianamede şüpheli ile maktul arasında olaydan önce kısa bir tartışmanın varlığı kabul edilse de bu tartışmanın öldürmeye kararlı olan şüphelinin öldürme iradesini etkileyen bir durum olarak kabul edilemeyeceği ve bu nedenle öldürme eyleminin tasarlanarak gerçekleştirildiğinin kabulünde zorunluluk bulunduğu ifade edildi.