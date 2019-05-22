Uyuyan köpeğe süpürgesiyle acımasızca vurdu Bahçeşehir Esenyurt yanyol üzerinde bulunan lüks bir sitede temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, sitenin bahçesinde uyuyan bir köpeğe elindeki süpürge ile vurdu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.