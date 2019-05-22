Uyuyan köpeğe süpürgesiyle acımasızca vurdu

Bahçeşehir Esenyurt yanyol üzerinde bulunan lüks bir sitede temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, sitenin bahçesinde uyuyan bir köpeğe elindeki süpürge ile vurdu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

22 Mayıs 2019, Çarşamba 11:31 Son Güncelleme:
A A
Uyuyan köpeğe süpürgesiyle acımasızca vurdu

Avcılar Bahçeşehir-Esenyurt Yanyolu üzerinde bulunan bir sitede temizlik görevlisi olarak çalışan S.A., sitenin bahçesinde uyuyan köpeğe yaklaşarak elindeki süpürge ile köpeğin başına vurdu.

Köpek aldığı darbenin ardından sitenin bahçesinden kaçarak uzaklaştı.

S.A.'nın köpeğe acımasızca vurması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

DHA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...