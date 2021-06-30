Aşk & İlişkiler Uzak durulması gereken erkek tipleri

Uzak durulması gereken erkek tipleri

Aşk & İlişkiler

Uzak durulması gereken erkek tipleri

Bir erkeği tanımak için uzun bir süre geçmesi gerektiğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Flört ettiğiniz erkeğin bazı davranışları, ilişkinizin sonunun kötü biteceğine dair bir işaret. İlişki uzmanları uzak durulması gereken erkek tiplerini açıkladı.

30 Haziran 2021, Çarşamba 12:10 Son Güncelleme:
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İlişki uzmanları, kadınları, uzak durmaları gereken erkek tipleri konusunda uyardı. İşte flört ettiğiniz erkekte gördüğünüz zaman ondan uzak durmanızı gerektirecek karakter yapıları...

  • Hesabın yarısını sizin ödemenizi bekleyenler.
  • İlişkinin geleceği konusunda güvenilir olmayanlar.
  • Sözlerini tutmayanlar.
  • Futbol, içki ve video oyunları dışında bir ilgisi olmayan, derinlikten yoksun kişiler.
  • Centilmenlikten uzak kişiler.
  • Sizi manipüle etmeye çalışanlar.
  • Her hafta sonunu gece kulüplerinde geçirmeye çalışanlar.

Öte yandan, bir ilişkideki son derece tehlikeli erkek modelleri ise şöyle:

1- AŞIRI KISKANÇ ERKEK

Evden her çıktığınızda sizden rapor istiyorsa, her daim telefonla sizi kontrol ediyorsa, yanınızdaki erkek sineği bile dert ediyorsa, o zaman sorun var demektir.

2- İŞKOLİK ERKEK

İşkolik sevgili demek, ilişkiniz boyunca yalnız kalacağınız anlamına gelir. O sürekli işiyle ilgilenirken siz yalnız başınıza sinemaya gitmek, yemek yemek ve eğlenmek zorunda kalırsınız. T

3- BAĞLANMAKTAN KORKAN ERKEK

Şimdi biz neyiz? sorunun en çok sorulduğu ilişki türünün değişmez karakteri 'bağlanmaktan korkan erkek'ler mutsuzluktan başka bir şey sunmaz.

4- ÇAPKIN ERKEK

Sevdiğiniz kişinin çapkın olduğunu fark ettiğinizde hemen uzaklaşın! Hayatınızı 'acaba şimdi hangi kadınla beraber?' sorusunu kendinize sorarak heba edemezsiniz.


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