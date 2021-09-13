Uzak Şehrin Masalı’nda kocasının eziyetlerine dayanamayarak evini terk eden bir kadının kız kardeşiyle birlikte verdiği hayata tutunma mücadelesinde karşılarına çıkan kaçak bir adam ile yollarının kesişmesi anlatılıyor. İşte, Uzak Şehrin Masalı dizisi hakkında merak edilen tüm detaylar…

UZAK ŞEHRİN MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Umay, yıllardır kocası Affan’ın zulmüne evlatları için katlanmaktadır ama yaşanan son olay, bardağı taşıran son damla olur. Çocuklarını alıp evini terk eder ve doğup büyüdüğü köye, Eskitepe’ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay’a sığınır.

İki kardeş, el ele verip tüm küskünlükleri geride bırakır. Hayatlarına bir çekidüzen verirler ve aile yadigarı mandırayı yeniden çalıştırmayı ve kimseye muhtaç olmadan yaşamayı haya ederler.

Ancak karşılarına bir gün mazisi karanlık, gizem dolu Kürşat Eroğlu çıkar. Adam hem kaçak hem de yaralıdır. İki kardeş başlangıçta Kürşat’tan çok korksa da bu karanlık adam Umay’ı ve çocukları, Affan’ın zulmüne karşı hayatı pahasına korur. Mandırayı ayağa kaldırmalarına yardım eder. Ve iki kız kardeş bir kez daha büyük bir yol ayrımına gelir. Çünkü herkesin geçmişinde büyük sırlar vardır ve zamanla tüm sırlar açığa çıkar.

UZAK ŞEHRİN MASALI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?