Uzak Şehrin Masalı isimli televizyon dizisi, sezona iddialı bir giriş yapmış ancak son zamanlarda dizinin final yapacağı konuşulmaya başlamıştı. Pazar akşamları Fox TV ekranlarında yayınlanan dizinin yerine bu akşam Yalancılar ve Mumları isimli yeni bir dizi yayınlanıyor. Peki, Uzak Şehrin Masalı neden yok, final mi yaptı? Uzak Şehrin Masalı yeni bölüm ne zaman?

UZAK ŞEHRİN MASALI NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Başrollerinde Barış Kılıç, Aslıhan Güner ve Timur Acar’ın yer aldığı Uzak Şehrin Masalı dizisi ilk bölümü ile televizyon izleyicisinden büyük bir beğeni kazanmıştı. Ancak dizinin 5. Bölümde final yapacağı haberi konuşulmaya başlandı. Pazar akşamları Fox TV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanması beklenirken, kanalda Yalancılar ve Mumları isimli yeni bir dizi yayınlanmaya başladı.

Ancak kanaldan alınan bilgilere göre Uzak Şehrin Masalı dizisi henüz final yapmadı, sadece yayın günü değişti. Uzak Şehrin Masalı dizisi artık Perşembe günleri yayınlanacak.

UZAK ŞEHRİN MASALI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehrin Masalı’nın yeni bölümü 7 Ekim Perşembe günü saat, 20.00’de izleyicinin karşısında olacak.

UZAK ŞEHRİN MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Umay, yıllardır kocası Affan’ın zulmüne evlatları için katlanmaktadır ama yaşanan son olay, bardağı taşıran son damla olur. Çocuklarını alıp evini terk eder ve doğup büyüdüğü köye, Eskitepe’ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay’a sığınır.

İki kardeş, el ele verip tüm küskünlükleri geride bırakır. Hayatlarına bir çekidüzen verirler ve aile yadigarı mandırayı yeniden çalıştırmayı ve kimseye muhtaç olmadan yaşamayı haya ederler.

Ancak karşılarına bir gün mazisi karanlık, gizem dolu Kürşat Eroğlu çıkar. Adam hem kaçak hem de yaralıdır. İki kardeş başlangıçta Kürşat’tan çok korksa da bu karanlık adam Umay’ı ve çocukları, Affan’ın zulmüne karşı hayatı pahasına korur. Mandırayı ayağa kaldırmalarına yardım eder. Ve iki kız kardeş bir kez daha büyük bir yol ayrımına gelir. Çünkü herkesin geçmişinde büyük sırlar vardır ve zamanla tüm sırlar açığa çıkar.

UZAK ŞEHRİN MASALI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Umay Demirkan: Aslıhan Güner

Kürşat Eroğlu: Barış Kılıç

Affan Demirkan: Timur Acar

Sonay Karaarslan: Begüm Birgören