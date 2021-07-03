Uzaklaştırma kararı aldırdığı sevgilisi tarafından öldürüldü

Olay, bugün Sarnıç Mahallesi’nde meydana geldi. S.Ç. isimli şüpheli, Sarnıç Polis Merkezi’ne giderek sevgilisi olduğunu öne sürdüğü 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu’nu bıçakla öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Bunun üzerine S.Ç.´nin aracında yapılan incelemede kanlı giysi ve bıçak bulan polis ekipleri, Çelemoğlu´nun 1078 sokaktaki evine gitti. Adrese sağlık ekipleri de sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri, Çelemoğlu´nu kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çelemoğlu´nun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Çelemoğlu´nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırıldı.

Öte yandan Sevda Çelemoğlu’nun, S.Ç. hakkında şikayette bulunduğu ve 3 ay önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Şüphelinin 'kasten yaralama’ ve 'uyuşturucu kullanma’ suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA