Uzaklaştırma kararı aldırdığı sevgilisi tarafından öldürüldü
İzmir’in Gaziemir ilçesinde, 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu (33), sevgilisi olduğu öne sürülen S.Ç. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. S.Ç., cinayetin ardından polis merkezine gidip, kendini ihbar etti. Çelemoğlu’nun, S.Ç. hakkında şikayette bulunduğu, 3 ay önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
03 Temmuz 2021, Cumartesi 22:59 Son Güncelleme:
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Olay, bugün Sarnıç Mahallesi’nde meydana geldi. S.Ç. isimli şüpheli, Sarnıç Polis Merkezi’ne giderek sevgilisi olduğunu öne sürdüğü 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu’nu bıçakla öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Bunun üzerine S.Ç.´nin aracında yapılan incelemede kanlı giysi ve bıçak bulan polis ekipleri, Çelemoğlu´nun 1078 sokaktaki evine gitti. Adrese sağlık ekipleri de sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri, Çelemoğlu´nu kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çelemoğlu´nun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Çelemoğlu´nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırıldı.
Öte yandan Sevda Çelemoğlu’nun, S.Ç. hakkında şikayette bulunduğu ve 3 ay önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Şüphelinin 'kasten yaralama’ ve 'uyuşturucu kullanma’ suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
DHA