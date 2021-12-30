Türkiye Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin bıçakladığı Derya, hayatını kaybetti

Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin bıçakladığı Derya, hayatını kaybetti

Türkiye

Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin bıçakladığı Derya, hayatını kaybetti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan eşi Süleyman Yurdakul (50) tarafından bıçaklanan Derya Damla Yurdakul (24) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

30 Aralık 2021, Perşembe 18:49 Son Güncelleme:
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Olay, sabaha karşı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Eşiyle ayrı yaşayan ve uzaklaştırma kararı bulunan Süleyman Yurdakul, barışma bahanesiyle evine gittiği Derya Damla Yurdakul ile tartışmaya başladı.

Süleyman Yurdakul, Derya Damla Yurdakul'u göğsünden bıçaklayarak evden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yurdakul, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yurdakul'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Süleyman Yurdakul ise polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Çubuk'taki bir okulda hizmetli olarak görev yapan ve yüzde 50 engeli olan Derya Damla Yurdakul'un 3 yıldır Süleyman Yurdakul ile evli olduğu, olay sırasında 2 yaşındaki çocuklarının da evde olduğu öğrenildi.

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK(Ankara)(DHA)

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