Türkiye Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin evine ateş açan koca tutuklandı

Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin evine ateş açan koca tutuklandı

Türkiye

Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin evine ateş açan koca tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan Ahmet Keskinbıkçı (50), eşi M.K'nın oturduğu eve gelerek ateş açtı. Polis tarafından yakalanan Ahmet Keskinbıkçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

09 Kasım 2021, Salı 01:52 Son Güncelleme:
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Olay, dün gece Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ahmet Keskinbıkçı, eşinin oturduğu evin önüne gelerek, ruhsatsız tabanca ile rastgele ateş açtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Rastgele açılan ateş sonucu binanın ve 2 aracın zarar gördüğünü tespit eden ekipler Ahmet Keskinbıkçı’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Keskinbıkçı çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep) (DHA)

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