Türkiye Uzaklaştırma kararına rağmen eve gidip polise silah çekti!

Uzaklaştırma kararına rağmen eve gidip polise silah çekti!

Türkiye

Uzaklaştırma kararına rağmen eve gidip polise silah çekti!

Konya'da annesini ölümle tehdit ettiği için uzaklaştırma kararı verilen Musa Ö. karara rağmen evin önüne gelip polis ekiplerine silah çekti. 8 suç kaydı da olan Musa Ö., adliyeye sevk edildi.

22 Aralık 2021, Çarşamba 14:16 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 09.30 sıralarında, Karatay ilçesine bağlı Erler Mahallesi'nde meydana geldi. 'Tehdit' ve 'Şiddet' nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Musa Ö., annesi F.Ö.'yü arayıp, "Eve geliyorum. Sizi öldüreceğim" dedi. F.Ö., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Polis, evin önünde önlem alıp, Musa Ö.'yü bekledi.


Kapının önüne geldiğinde polisi gören Musa Ö., ruhsatsız tabancasını çıkarıp, polis ekiplerine doğrulttu. Polis, Musa Ö.'yü etkisiz hale getirerek, tabancayı elinden aldı. Gözaltına alınan Musa Ö., ifadesi için polis merkezine götürdü. 'Kasten yaralama', 'hırsızlık', 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' gibi suçlardan 8 kaydı bulunan Musa Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)

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