100 bin kişi, 400 konuşmacı, 400 stand ve tematik 7 sahne ile Dünya’nın en büyük online etkinliğinin olması planan etkinlikte birbirinden değerli konuşmacılar turizm ekosisteminin en merak edilen konularıyla sahnede olacaklar.

2018 yılında Hollanda merkezli Bidroom tarafından “Dünyanın En Etkili 10 Turizm Etkinliği”nden biri olarak, 2019 yılında Japonya merkezli HIS Travel tarafından “Dünyanın En İyi 5 Etkinliği”nden biri seçilen, 2020 yılında ise Güney Afrika merkezli Travelstart’ın kolu olan Hepstar tarafından “Dünyanın en etkili 10 turizm etkinliği”nden biri seçilen Uzakrota’nın 2020 yılı Global etkinliğinin detayları belli oldu.

Bu yıl 7 salon birden

Uzakrota’nın artık klasikleşen farklı tematik salon konsepti bu yıl 7 salona çıkıyor. Daha önceki yıllarda gerçekleşen Ana Salon, Pazarlama Salonu, İş Seyahati Salonu, Teknoloji Salonu’na ek olarak bu yıl MICE salonu, Turizm Girişimleri & Yatırımları ve Turizm Malezya salonu olmak üzere 3 salon daha ekleyeceğiz.

Dünyanın önde gelen turizm liderleri 1-2-3 Aralık’ta Uzakrota Online’da

Televizyon yıldızı ve tasarımcı Ivana Sert, Gazella Turizm CEO’su Velit Gazel, Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, Ukrayna Turizm Geliştirme Ajansı Başkanı Mariana Oleskiv, London&Partners Avrupa İş Geliştirme Başkanı Barbara Jamison, Liverpool Futbol Kulübü Turizm Başkanı Tom Cassidy, Güney Kore’nin 1 numaralı OTA’sı Yanolja’nın İş Geliştirme Başkanı Andrew Kim, Anex Tour Genel Müdür Yardımcısı Aydın Yaşayacak ve Rus Aviasales.ru’nun CEO’su Max Kraynov, Almanya’nın en büyük turizm markalarından DER Touristik Hotels & Resorts’un CEO’su Christian Grage, Dünyanın en önemli seyahat rehberi sitelerinden Rough Guides’ın CEO’su Rene Frey, Azerbaycan Turizm Ofisi CEO’su Florian Sengstschmid, Enuygun.com CEO’su Çağlar Erol, Amerika merkezli küresel havalimanı transfer firması Mozio Group CEO’su Emre Mangır, Küresel çapta havalimanı lounge hizmeti sağlayan Plaza Premium Group’un Genel Müdür Yardımcısı Bora İşbulan, Yatak bankası stglobe CEO’su Mary Papathanassiou, İtalya merkezli online tur acentası Gogobeach.it CEO’su Gianpaolo Sgaramella, Avustralya merkezli butik tur operatörü Arcadia Expeditions CEO’su David Mannix, Gana Turizm Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Angela Akua Asante, Dünya’nın en büyük seyahat acentası Trafalgar‘ın Başkanı Wolf Paunic, Forbes‘un CEO’su Filip Boyen, Avrupa Parlamentosu Seyahat Komisyonu Başkanı Istvan Ujhelyi, Otel rezervasyon platformu Bidroom CEO’su Michael Ros, İspanya ve Latin Amerika’nın en büyük OTA’sı Destinia‘nın Genel Müdürü Ricardo Fernández Flores, Hindistan’ın en yenilikçi OTA’sı Redbus‘ın Genel Müdür Yardımcısı Manoj Agarwala, yine Hindistan’ın bir başka büyük OTA’sı Cleartrip‘in Genel Müdür Yardımcısı Amit Taneja, Jolly Tur CEO’su Mete Vardar, Türk Hava Yolları Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanı Mert Dorman, Dünya’nın en büyük 2 numaralı meta arama sitesi Dohop‘un CEO’su David Gunnarsson, Pegasus Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk, Corendon Airlines Group CEO’su Yıldıray Karaer ve Dünya’nın en önemli OTA’sı Kiwi.com‘un CEO’su Oliver Dlouhy, Blacklane CEO’su Dr. Jens Wohltorf ve Dünya’nın en büyük turizm gruplarından Flight Centre Travel Group Genel Müdür Yardımcısı Atle Skalleberg; 1-2-3 Aralık günlerinde Uzakrota Online sahnesinde olacaklar.

Daha fazla bilgiyi https://www.uzakrota.com/online20 üzerinden alabilirsiniz.

Erken dönem biletlerini https://online.uzakrota.com üzerinden 6.49 EUR karşılığında biletinizi satın alabilirsiniz.



