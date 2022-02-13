Severken ayrı olmak, hem de herkesin sevdiğiyle birlikte olduğu Sevgililer Günü’nü birlikte geçirememek aşıkların kalbinde büyük bir yaraya neden oluyor. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde ne kadar istese de yanında olamadığı sevdiğine duygularını ifade etmek isteyenler için ‘Uzakta olan sevgiliye Sevgililer Günü mesajlarını’ bir araya getirdik…

UZAKTA OLAN SEVGİLİYE SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLAR

Gördüğüm rüyanın en tatlı yeri gibisin. Hiç uyanmak istemediğim halde okula gitmek zorunda iken annemin gelip uyandırdığı yerdesin…

Durdurabilsem dünyayı ve koşup gelsem sana Kimseye hiçbir şey söylemeden kaçıp gelsem yanına Sessizce açsam kapını ve girsem koynuna. Öylece baksan ve sarılsan bana, gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde…

Aşk, yanındaki ile yaşanınca değil, uzaktaki ile yaşanabilince “AŞK” olur…

“Gurbet”i çok kıskanıyorum. Ben sensizim, gurbet sana sahip…

Günlerim özlemek ile geçiyor sevgilim, öyle ki artık kafam karışıyor; sana mı aşığım yoksa özlemine mi?

Sen bana yaklaştıkça yollar uzuyor sanki bir tanem, birbirimizi uzaktan sevmek kaderimiz oluyor…

Zaman aksa ve seni bana getirse keşke sevgilim, bir an önce kâbus sona erse ve hayatım seninle renklense…

Sensiz bir kuyuda gibi yalnız ve mutsuzum. Karanlıkta boğulur gibi nefessizim…

Seni özlemek, seni beklemek olgunlaştırdı beni. Korkuyorum, döndüğünde eski çocuk beni bulamazsan diye. Ne olur dön artık sevgilim, ben çok büyümeden.

Beklemek artık imkânsız oldu bir tanem… Beklemek, bulutlarla dolu bir gökyüzünden güneşi istemek kadar imkânsız… Beklemek, denizin en derin yerindeyken dibini görebilmek kadar imkânsız…

Sen, şimdiye kadar yazılmış en güzel şiir, şimdiye kadar söylenmiş en güzel şarkı gibisin bir tanem. İster yakında ol ister uzakta fark etmez; ben o şarkıyı dinler, o şiiri okurum çiçeğim…

Şimdiye kadar söylediğim en büyük yalan, seni sevdiğimdi… Çünkü seni sevmiyorum, senin için ölüyorum bir tanem…

Dünyanın şarabını içip de deliler gibi sarhoş olmuş gibiyim. Cebimde mataram döner dururum. Uzaklarda olsan da yürüdüğüm sokaktaki köşe başından çıkacakmışsın gibi hayalperest, aklı bir karış havada şapşal aşık gibi gözü karayım…

Hayat beni sensizlikle cezalandırdığını sansın bir tanem. Ben çıkmaz sokaklara girip de köşeye sinecek değil, en yüksek duvarlardan bile atlayıp sana gelebilecek kadar kör kütük sevdim seni cancağızım…

Benim canım tatlıdır ama seninkinin yanında esamesi okunmaz…

UZUN MESAFE İLİŞKİLERİ İÇİN ÖZLEM İÇEREN 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Neyim varsa alıp götürsünler, yakıp yıksınlar ama yeter ki senin kirpiğinin tek bir kılına zarar vermesinler, aşarım yolları yakarım dünyayı ruhları duymaz…

Gurbetin esiri oldum, bırakmıyor ki sana geleyim.

Bazen yokluğun ağır geliyor, haykırmak istiyorum. İsyan etmemek için susuyorum ama kalbim kanıyor sevgilim… Gel de sar şu yaralarımı, ben hala aynı yerde bekliyorum…

Bu dünya senin yanından bakınca rengârenk de uzaklaştıkça neden gri bir buluta teslim olmuş gibi sevgili? Sanki ellerinden balonu alınmış bir çocuk gibi mutsuz ve yalnız…

Kör zindanda gibi sessiz ve karanlık, buz gibi bir yalnızlıktayım. Sensiz ve sessiz bir gecenin daha tam ortasındayım.

Bana çiçeklerle, çikolatayla geleceğin günleri bekliyorum kilometrelerce uzağında. Bir gün ağlıyorum bir gün gülüyorum. O gün gelsin ve yok olsun hasret istiyorum…

Yükseldi sular ve yok oldu sanki yollar. Suların gel git mevsimini beklemek gibi sana duyduğum özlem, geldi mi gitmiyor…

Hasretle, özlemle kol kola yürüyorum bu sokaklarda; her ses her gülüş bana seni hatırlatıyor. Şu köşeyi dönünce karşıma çıkıverecekmişsin gibi yüreğim sıkışıyor ama nafile…

Hayat insana kolay kolay hediyeler vermiyor, benim hediyemi hazırladı ama benden çok uzağa bıraktı. Eğer onu hak etmek için bir ömür beklemem gerekecekse ben pencere önlerinde, kapı eşiklerinde yaşlanmaya da razıyım sevgilim…

Hayat bizi binlerce kilometre uzaklara savurmuş olsa da kalplerimiz her daim yan yana atıyor ey sevgili…

Ellerini tutamasam da kalbin benim yanımda olsun… Tek dileğim ruhun bir ömür benimle dolsun…

Sevmekten daha öte bir şeydir özlerken sevmek… Her yiğidin harcı değildir uğrunda uzakta ölmek.

Ömrüm, kapının eşiğinde yolunu gözlemekle geçecek diye kederleniyorum ama sonra, nereye gidersen git kalbimi yanında taşıyacağını düşünerek teselli buluyorum.

Her gece rüyalarımda arıyorum seni. Bitsin artık bu hasret, uyanıp yanı başımda bulayım sevgilimi…

Çölde akşam olunca çıkan fırtına gibi soğuktur özlemek ve sabah olunca açan güneş kadar sıcaktır seni sevmek.

Sensiz geçen tek bir dakika, adeta bir yıla bedel… Yıllar seni özlemekle geçiyor ey sevgili, haydi gel artık…

Aşk acısının en kötüsü uzaktayken yaşananıdır. Ne gözlerine bakabilir ne de dokunabilirsin tenine. Sadece güzel cümleleri avutur seni. Ey sevgili, benim avunacak cümlem kalmadı Gel de hasretinden öldürme beni…







