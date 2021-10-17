'Uzaktan çalışma' açıklaması! Bakan duyurdu
Uzaktan çalışmanın Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personel için, 2022 sonuna kadar yüzde 50 uygulanacağını duyuran Bakan Varank 'Uzaktan çalıştıkları süreler, teşvik ve muafiyetler kapsamında değerlendirilecek' ifadelerini kullandı.
17 Ekim 2021, Pazar 16:23 Son Güncelleme:
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Bakan Varank: "Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personel, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2022 sonuna kadar yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebilecek. Uzaktan çalıştıkları süreler, teşvik ve muafiyetler kapsamında değerlendirilecek. Bu düzenlemenin tüm sektöre hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."