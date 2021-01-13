Eğitim & Kariyer Uzaktan eğitim döneminde ekran süresi

Uzaktan eğitim döneminde ekran süresi

Eğitim & Kariyer

Uzaktan eğitim döneminde ekran süresi

Salgın döneminde çocukların ekran süresinin artmasıyla veliler bu konuda çok endişe duymaya başladı.

13 Ocak 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Ekran süresinin hangi amaçla kullanıldığının önemine dikkat çeken Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Merak Eden Çocuk Okulları (BÜMED MEÇ Okulları) Genel Müdürü Fatih Meral, “Çocukların teknolojiyi ilgi alanıyla ilgili bir konuda (Oyun tasarlamak gibi) kullanmasının zararı yok” dedi.

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Arkadaşlık bağları

Salgın sürecinde arkadaşlarıyla vakit geçirme imkanları kısıtlanan çocukların, arkadaşlık ilişkilerinin desteklenmesi gerektiğini de belirten Fatih Meral, “Uzaktan da olsa iletişimlerini sürdürmeleri ve paylaşımlarda bulunmaları faydalı olacak. Çocukların uzaktan oyun oynamaları ve zaman zaman ortak ödev saatleri planlamaları arkadaşlık bağlarını güçlendirecektir” dedi.

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