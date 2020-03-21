Uzaktan eğitim için ipuçları

Koronavirüs önlemleri kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart tarihleri arasında TRT ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim görecek. Koronavirüs seyrine göre de süreç uzayabilir. EBA’da okul öncesinden 12’nci sınıfa kadar tüm seviyelerdeki öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunulan, bin 600’den fazla ders ve 37 binin üzerinde etkileşimli içerik var. 5 binden fazla kitap ve 240 binden fazla soru da öğretmen ve öğrencilere açık. EBA’nın yanı sıra bazı özel okulların da zengin içeriği sahip online uygulamaları bulunuyor. Öğrencilerin bu zengin içeriklerden verimli bir şekilde faydalanması için dikkat etmesi gereken önemli noktalar var.

Bakandan uyarı: Çocuklara destek olun

Uzaktan eğitimin ortak bir iş olduğunu söyleyen Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ailelere şu önemli uyarıyı yaptı: “Muhakkak evde bir çalışma zamanı ayarlasınlar ve muhakkak öğrencilerle, çocuklarla beraber bir ortam oluştursunlar.

Belli saatlerde, özellikle bizim televizyon saatleri çocukların daha dingin oldukları, daha sakin oldukları saatlerde seçildi. O saatlerde oturup çocuğa destek olsunlar. Anne, babalardan beklentimiz çocuklarına biraz daha fazla destek olmaları. Öğretmenlik yapmalarını tabii ki beklemiyoruz.”

BU SÜREÇTE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uzaktan eğitim sürecinde evde çalışma yaparken erteleme ve dikkat dağınıklığı, yapılması gerekenleri gerçekleştirmeyi engelleyebiliyor. Televizyon izlemek kestirmek ve sosyal medyada zaman geçirmek buna örnek. TED Adana Koleji Direktörü Mustafa Balkaş öğrencilerin evde çalışma yaparken daha üretken olmaları için kullanabilecekleri birkaç önemli ipucu verdi:

1- AKTİF ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ DENEYİN

Aktif çalışma, çalışma süresi öncesinde, sırasında ve sonrasında sorular sormak ve bu sorulara cevaplar vermek olarak özetlenebilir. Uzaktan eğitim videosunu izlemeye başlamadan önce kendinize şu soruları sorun:

Konunun önemli olan kısımları ile ilgili notlar almak için kalem ve defterim hazır mı?

Uzaktan eğitim videolarını nasıl izleyeceğimi biliyor muyum? (Videoları 3-5 dakikalık parçalar halinde izleyin, videoyu durdurun ve aklınızda kalanları mutlaka yazın. Çalışma belleğinin kapasitesi sınırlı olduğu için, daha uzun süreli olarak dinlediklerinizi aklınızda tutmak mümkün değil.)

Ne öğrenmek üzereyim?

Bu konunun gerçek yaşantı ile bağlantısı nedir?

Bu konuda neler biliyorum? Uzaktan eğitim videosunu izlerken kendinize şu soruları sorun:

Az önce izlediğimi/ okuduğumu anlıyor muyum?

Anlatılanları ve gösterilenleri yorumlayabilir miyim?

Yazmam gereken anahtar kelimeler veya fikirler var mı? Bu kelimeler ve fikirler neden önemli? Eğitimi izledikten ve materyali okuduktan sonra kendinize şu soruları sorun:

Bu çalışma oturumundan sonra 3-5 soru hazırlayabilir miyim? Eğitimi izledikten sonra mutlaka konuyla ilgili 3-5 soru hazırlayınız ve soruları elinizdeki kaynakları kullanarak bireysel olarak cevaplayın. Hazırladığınız soruların cevaplarını bireysel olarak verdikten sonra elinizdeki kitap ve diğer güvenilir kaynakları kullanarak cevaplarınızı kontrol edin.

Eğitim videosu ile ilgili ödevleri yaptım mı?

2- İYİ BİR GECE UYKUSU UYUYUN

Her yaştan öğrenci, her gece en az sekiz saat uyku uyumalı. Beynin yenilenmesini ve gün boyunca öğrenilen tüm bilgileri işlemeye hazır olmasını sağlamanın en iyi yolu iyi bir gece uykusu uyumak.

3- BELİRLENMİŞ BİR ÇALIŞMA ALANINA SAHİP OLUN

Çalışmak için mutlaka bir alan oluşturun. Yatağınızı uyumak için ayırmaya çalışın ve içinde çalışmaktan kaçının. Çalışma alanınızı temiz ve düzenli tutun.

4- YEMEK YEMEYİ VE SU İÇMEYİ UNUTMAYIN!

Vücudunuz (ve beyniniz) formda kalmanıza yardımcı olmak için yakıta ihtiyaç duyar. Çalışırken yanınıza sağlıklı atıştırmalıklar ve su alın. Ancak dersinizden çok fazla zaman harcamamak için önceden hazırlandıklarından emin olun.

5- ZAMAN ÇİZELGESİ OLUŞTURUN

Bir zaman çizelgesi oluşturmak zamanınızı düzenlemenize yardımcı olur, molalarınızı planlar ve özellikle çalışmak için birden fazla konunuz olduğunda kullanışlı olur. Hatırlamanız ve sık sık başvurmanız için programınızı yazılı olarak not edin. Her gün çalışmak için ne kadar zaman harcadığınıza ilişkin makul sınırlar belirleyin ve çalışma oturumunuzu yönetilebilir zaman bölümlerine ayırın.

6- BİR ZAMANLAYICI KULLANIN

Zamanı takip edebilmeniz ve oluşturduğunuz zaman çizelgesine bağlı kaldığınızdan emin olmak için bir zamanlayıcı kullanın. Bir zamanlayıcı kullanmak, elinizdeki işe odaklanmanıza, zamanlayıcı kapanana kadar çalışmaya bağlı kalmanıza yardımcı olacak.

7- AİLENİZLE SOHBET EDİN

Uzaktan eğitim sürecinde her gün elbette sadece ders çalışarak geçirilmemeli. Bunun dışında kalan zamanlarda her gün 30 dakika ailenizle birlikte kaliteli zaman geçirin. Birlikte spor yapın, oyun oynayın (bilgisayar oyunları değil) dersle, okulla ilgili olmayan, hayatta başarılı olmak için gerekli olan ilişki değerleri, spor, sanat, kültür, güncel olaylarla ilgili sohbet edin.