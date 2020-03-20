Uzaktan eğitim nasıl yapılacak? EBA’ya giriş nasıl yapılır?

Uzaktan eğitim için kullanılacak müfredatın dijital ortama aktarılması ve ders videolarının çekimi son hızla devam ediyor. İlkokul derslerinin çekimleri İstanbul’daki Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılıyor.

TRT’den yapılacak eğitimlerde öğrenciler, bir program dahilinde, uygun saatlerde derslerini dinleyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan binlerce ders videosunun yer aldığı EBA’ya ‘www.eba.gov.tr’ internet adresinden ulaşılacak. App Store ve Google Play üzerinden mobil cihazlara EBA uygulaması indirilebilecek.

Devlet okulları ve özel okullar fark etmeksizin EBA’ya tanımlı tüm öğretmen, öğrenci ve veliler sisteme giriş yapabilecek.

EBA TV kapsamında ‘ilkokul’, ‘ortaokul’ ve ‘lise’ için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 23 Mart’ta yayına başlayacak.

Yayın akışı ve ders programı Bakanlığın web sitesinden ve ‘eba.gov.tr’den yayımlanacak.





Temel dersler verilecek





İlkokul öğrencileri için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce dersleri yayınlanacak.

Ortaokulda; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatipliler için Arapça dersleri olacak.

Lisede ise tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ile imam hatipliler için temel dersler verilecek.

İlkokul ve Ortaokul dersleri saat 09.00’da başlayıp 13.30’a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30-17.30 ve 17.30- 21.30’da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.

Lise’de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınlar saat 09.00’da başlayıp 14.30’a kadar devam edecek. Dersler 15.00 ila 21.00 saatleri arasında da tekrar yayınlanacak.





EBA’ya giriş nasıl yapılacak?





Öğrenciler EBA’ya giriş yapmak için sırasıyla şu işlemleri yapacak:

eba.gov.tr adresine girdikten sonra EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.

e-Okul bilgilerini girip “Giriş” butonuna bas.

EBA hesabın için yeni şifreni belirle.

Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve ‘Şifre Oluştur’ butonuna tıkla.

Gelen doğrulama kodunu gir ve ‘Gönder’ butonuna bas.

Bu işlemler sonrası belirlenen şifre ve güvenlik koduyla sisteme giriş yap.

Öğrenciler, velileri ve öğretmenleri aracılığı ile de giriş yapabilecek

İçeriğinde neler var?

Okul öncesinden 12’nci sınıfa kadar tüm öğrenci ve öğretmenlere uygun 1600’den fazla ders ve 37 binden fazla içerik.

Ders kitapları, etkileşimli kitaplar, uygulamalar ve testler videolu anlatımlar, alıştırmalar ve özetler.

5 binden fazla kitap ile 240 binden fazla soru.

Ders kitapları dışında öğrenci ve velilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak belgesel, çizgi film ve kitaplar.

Öğretmenlere özel mesleki gelişim içerikleri.

Yapılan anlaşma gereği GSM operatörlerinin öğrencilerin EBA’ya erişmesi için aylık 3 GB’a kadar ücretsiz erişim imkanı sağlaması gerekiyordu. Uzaktan eğitime başlanması nedeniyle operatörler 3 GB’lık kotayı yükseltti. Türk Telekom 8 GB, Vodafone 6 GB, Turkcell 6 GB interneti ücretsiz olarak öğrencilerin kullanımına sunacak.

7 soru 7 cevap

1 - TRT-EBA TV kaç kanaldan yayın yapacak?

TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul ve TRT-EBA TV Lise olmak üzere 3 kanaldan.

2 - Yayınların TÜRKSAT uydu parametreleri nelerdir?

HD yayın/ Frekans: 12.084 MHz Polarizasyon: Yatay (H) Sembol oranı:13.750 FEC: 2/3 SD yayaın/ Frekans: 11.916 MHz Polarizasyon: Dikey (V) Sembol oranı: 30.000 FEC: 3/4

3 - TV yayınlarında çocuğumun henüz hiç öğrenmediği bir konunun anlatımı olursa ya da çocuğumun kendi okulunda anlatılan konu ile arada kopukluk oluşursa ne yapabilirim?

Konu eksiği olan öğrenciler “eba.gov.tr” üzerinden kendi sınıfına ve eksik konularına ait içeriklere ulaşarak tamamlama çalışması yapabilir. Ayrıca zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflarda telafi eğitimi yapılacak.

4 - TV yayınını izleyen çocuğumun öğretmenine soru sorma ihtiyacı olursa ne yapabilirim?

Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile “eba.gov.tr” üzerinden gruplarında yazışabilir, bilgi paylaşımında bulunabilir.

5 - D-Smart, Tivibu ve Digiturk aboneleri eğitim yayınlarını nasıl takip edebilir?

TÜRKSAT uydularından şifreli hizmet veren platformlar da kendi akıllı kanal sıralamasına ekleyerek yayınları abonelerine iletecek.

6 - Digiturk Eutelsat uydu platformu üzerinden eğitim yayınları nasıl takip edilebilir?

Digiturk Eutelsat uydu platformu, yayınları Türksat üzerinden alıp Eutelsat’ta kapasite ayırıp abonelere iletecek.

7 - Uydu alıcımda bu frekans var ama yayınları izleyemiyorum ne yapmalıyım?

Uydu alıcınızda manuel kanal ekleme bölümünde yukarıda belirtilen frekansları girerek tekrar aratmanız gerekiyor.

İlgili Haberler Okullarda uzaktan eğitim süresi uzayacak mı? Bakan açıkladı



