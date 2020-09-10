Uzaktan eğitim sırasında öğrencinin evi soyuldu

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi, Ekvador'da da eğitim, corona virüs salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Ancak geçtiğimiz günlerde uzaktan eğitim dersi sırasında yaşanan bir olay, ülkenin gündemine oturdu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, öğrencilerden biri ders sırasında eve giren soyguncular tarafından gasp edildi.

Sınıftaki öğrenciler polisi ararken, hırsızların dizüstü bilgisayarı çalması ile video bağlantısı koptu.

Maria Jose isimli öğrenci büyük korku yaşarken, çalınan cep telefonlarını takibe alan polis hırsızları kısa sürede yakaladı.