Karantina sürecinde uzaktan eğitim nasıl yönetiliyor?

Uzaktan eğitim uygulamasında şanslı ülkeler arasında yer alıyoruz. Uzaktan öğretim alt yapısını geçtiğimiz yıllarda hazırlandığı için başarı gösteriyor.

Hazırlıksız olduğumuz konularda olduğunu biliyoruz. Öğretmen, öğrenci ve veliler olarak kendimizi geliştirmemiz gereken yerler var.

Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklama ise "elbette uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerini tutmaz. Bu sürecin telafisi olacaktır" dedi.

Uzaktan eğitim telafisi ne zaman olacak? Detaylar videoda.



