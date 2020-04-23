Uzaktan eğitim süreci nasıl yönetiliyor? Teknolojiden uzak çocuklar bu süreçte nasıl eğitim alıyor?
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle karantina dönemine girdiğimiz bugünler de eğitim nasıl etkileniyor? İELEV Okulları Genel Müdürü Burak Kılanç sorularımızı yanıtladı.
23 Nisan 2020, Perşembe 11:25 Son Güncelleme:
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Karantina sürecinde uzaktan eğitim nasıl yönetiliyor?
Uzaktan eğitim uygulamasında şanslı ülkeler arasında yer alıyoruz. Uzaktan öğretim alt yapısını geçtiğimiz yıllarda hazırlandığı için başarı gösteriyor.
Hazırlıksız olduğumuz konularda olduğunu biliyoruz. Öğretmen, öğrenci ve veliler olarak kendimizi geliştirmemiz gereken yerler var.
Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklama ise "elbette uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerini tutmaz. Bu sürecin telafisi olacaktır" dedi.
Uzaktan eğitim telafisi ne zaman olacak? Detaylar videoda.