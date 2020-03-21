Uzaktan eğitim süresi uzayacak mı?

Corona virüs tedbirleriyle ilgili soruları Milli Eğitim Bakanı Selçuk CNN Türk ekranlarında yanıtlıyor.

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sağlık Bakanı ile sürekli temas halindeyiz. Bu hafta itibariyle bir görüşmemiz olacak. Bu görüşme sonrasında toplumu bilgilendirmemiz olacak.

Eğitim takvimi

Koşullar ne olursa olsun MEB olarak her türlü soruna hazırız. Şunun bilinmesini isterim... Bu koşullar ne olursa olsun alternatiflerimiz senaryolarımız hazır.

Belirli bir sınıf düzeyinin sonunda öğrencimizin nerede olmasını bekliyorsak onu tamamlayana kadar telafi çalışması yapıyoruz.

Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığını korumak.

Çocuklarımız velilerimiz strese girmesinler. Uzakta eğitimin içeriğinde sınav konulara ilişkin içeriklerde 23 Mart haftası Türkiye müfredatında ne var ise onun içeriğini alacak çocuklar.

Sınav içeriği yüz yüze öğrendiklerinden olacak.

Sınav ertelemeleri

Prensip olarak bizim hedefimiz sınavı ertelememek. Koşullar uygun olduğunda sınavı ertelemeyi düşünmüyoruz. Zaruri bir durum olursa ertelenebilir. Biz bu tedbirleri aldık. Erteleme gibi bir amacımız yok.

Uzaktan eğitim dediğimiz şey televizyon içeriği... İnternet destekli çalışmalarımız da var EBA üzerinden ama o ikinci planımızda. Bu anlamda pazartesi günü bazı küçük sorunlar oluşabilir.

Bu dersler 20'şer dakika. Neden 20 dakika diye soruyorlar. Evin içinde sınıftaki gibi konsantrasyon açısında doğru değil. Her türlü eksiği gidereceğiz.

Yüzlerce etkinlik örneği verdik, veriyoruz. Her şey ders değil. Çocuk hayata hazırlanmalı. Dersi bir şekilde hallederiz. Veliler çocuklarını dinlemeli. Çocukları ev hayatının içine sokmalılar.

Öğrencilerin motivasyonu

Cezalandırma ya da yaptırımla olmaz. Denetim çözüm değil, sorumluluk aşılanmalı.

Biz buna tümüyle hazırız. Uzaktan eğitimi uzatmaya da hazırız.





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