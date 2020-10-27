Uzaktan eğitime internet engeli
Salgın nedeniyle, üniversiteler 2020-2021 eğitim dönemine uzaktan eğitim ile başladı. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı da belli değil. Uzaktan eğitim şu an için en iyi çözüm olarak görülürken, öğrencilerin en önemli sorunu internet kotası ve bilgisayar. // Sevim Büyüktaş Demir
27 Ekim 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerin eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim tarihi sonrası başlayacak şekilde planlamalarını istemişti. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın önerisi sonrasında üniversiteler online eğitime başladı. Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçişin sinyallerini veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz” demişti.
Sorunlar yaşandı
Salgın döneminde uzaktan eğitim şu an için en iyi çözüm olarak görülürken, uzaktan eğitim sürecinin başında öğrencilerin sisteme adapte olamama gibi temel sorunların yanında başka sorunlar da yaşadıkları gözlendi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğrenci Dekanı ve YTÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Engin Deniz, üniversitelerde uzaktan öğretim sürecinde yaşanan sorunları konuştuk. Öğrencilere önemli tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr. Deniz, “İhtiyacınız olduğunda soru sormaktan çekinmeyin” dedi.
Temel sorunlar
Prof. Dr. Engin Deniz, uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunları şu şekilde sıraladı:
- Uzaktan eğitim için gerekli bilgisayar ve internet gibi teknik ekipmanların eksikliği
- Ders programları ile ev yaşamının uyumsuzluğu
- Sınıf içindeki etkileşimin olmamasından kaynaklı motivasyon kaybı
- Sosyal ortamın getirdiği motivasyonun eksikliği
- Kaynaklara kolayca erişememe ya da nasıl kullanılacağı ile ilgili sorunlar
- Diğer taraftan salgının olumsuz psikolojik etkilerinden dolayı derslere karşı motivasyon sağlayamama
- Geribildirimin sınırlılığının getirdiği sorunlar
- Değerlendirmeler ve sınavlarda sorunlar
- Belirli disiplinlerde sınırlılığın olması pratik/uygulama gerektiren alanlardaki sorunlar
Öğrencilere tavsiyeler
- Özel bir çalışma alanınız olsun. Sessiz, düzenli ve dikkat dağıtmayan bir çalışma ortamı olmalı.
- Hedef oluşturun. Hedefler çevrimiçi öğrenme sırasında motivasyonunuz düştüğünde sizi güç verecek.
- Planlı ve organize olun. Kişisel zamanınız ile ders çalışma programınızı entegre etmelisiniz.
- İhtiyacınız olduğunda soru sormaktan çekinmeyin.
- Çevrimiçi öğrenme için kullandığınız programa hakim olun. Teknik imkanların ve motivasyonun uzaktan eğitimde etkisi yapılan araştırmalarla kanıtlandı.
- Stres ve kaygılarınız arttığında paniğe kapılmayın.
- Motivasyon sorununu her derste mi yoksa bazı derslerde mi yaşıyorsunuz? Motivasyon sorunu yaşadığınız derste güvensiz hissediyor olabilirsiniz. Sizi bu duyguya iten nedeni bulmalısınız.
- Enerjinizi yüksek tutun. Bazıları yiyecek ve içeceklerle bazıları mola ile bazıları ise zor bir problemi çözerek enerjik hisseder.
- Kendinize ödüller verin.