Uzaktan eğitime internet engeli

Üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerin eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim tarihi sonrası başlayacak şekilde planlamalarını istemişti. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın önerisi sonrasında üniversiteler online eğitime başladı. Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçişin sinyallerini veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz” demişti.

Sorunlar yaşandı

Salgın döneminde uzaktan eğitim şu an için en iyi çözüm olarak görülürken, uzaktan eğitim sürecinin başında öğrencilerin sisteme adapte olamama gibi temel sorunların yanında başka sorunlar da yaşadıkları gözlendi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğrenci Dekanı ve YTÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Engin Deniz, üniversitelerde uzaktan öğretim sürecinde yaşanan sorunları konuştuk. Öğrencilere önemli tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr. Deniz, “İhtiyacınız olduğunda soru sormaktan çekinmeyin” dedi.

Temel sorunlar

Prof. Dr. Engin Deniz, uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunları şu şekilde sıraladı:

Uzaktan eğitim için gerekli bilgisayar ve internet gibi teknik ekipmanların eksikliği

Ders programları ile ev yaşamının uyumsuzluğu

Sınıf içindeki etkileşimin olmamasından kaynaklı motivasyon kaybı

Sosyal ortamın getirdiği motivasyonun eksikliği

Kaynaklara kolayca erişememe ya da nasıl kullanılacağı ile ilgili sorunlar

Diğer taraftan salgının olumsuz psikolojik etkilerinden dolayı derslere karşı motivasyon sağlayamama

Geribildirimin sınırlılığının getirdiği sorunlar

Değerlendirmeler ve sınavlarda sorunlar

Belirli disiplinlerde sınırlılığın olması pratik/uygulama gerektiren alanlardaki sorunlar

Öğrencilere tavsiyeler