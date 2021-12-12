Uzaktan eğitimi fırsat bilerek başladı, şimdi şampiyon!

İlköğretim 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ayşe Çebi okulların uzaktan eğitime geçtiği pandemi dönemini fırsata çevirdi. Hem derslerine çalıştı hem de her gün Go-Kart antrenmanı yaptı. Okulunda tüm derslerinde birinci olan Ayşe, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun düzenlediği (TOSFED) 2021 Türkiye Karting Şampiyonası Junior Kategorisi’nde genel klasmanda üçüncü, kadınlar genel klasmanının ise şampiyonu oldu. Küçüklüğünden beri kayak, motokros, snowboard gibi ekstrem sporlara ilgili duyan Ayşe Çebi, pandemi sürecinde go-kart’a merak saldı. Ailesi de onun bu ilgisine kayıtsız kalmadı ancak sadece hobi olarak yapmasına izin vereceklerini söyledi.

HER GÜN 1.5 SAAT ANTRENMAN YAPTI

Ayşe go-kart için 1 yıl boyunca günde 1.5 saat çalışıp, haftada iki gün de Hadımköy’deki evlerinden Tuzla ve Körfez pistlerine gitti. Derslerini zaman zaman aksatsa da uzaktan eğitim veren okulundaki bütün sınavlarda en yüksek notları almayı başardı. Pistlerde fırtına gibi esmeye başlayan Ayşe’nin başarısı, 15 yaşındaki ağabeyi Mehmet Ali’yi de özendirdi. O da kız kardeşi gibi yarışlara katıldı. Ayşe’yi kızlarda zaten kimse geçemiyordu. Karma yarışlarda ise en büyük zevki, başta ağabeyi olmak üzere pistteki erkekleri sollamaktı. Ayşe erkek yarışçıların küçümseyen bakışlarına en güzel cevabı, limitlerini zorlayıp podyuma çıkarak verdi.

'HAYALİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU'

TOSFED tarafından düzenlenen 2021 Türkiye Karting Şampiyonası Junior Kategorisi’nde genel klasmanda Türkiye üçüncüsü olan Ayşe Çebi, kadınlar genel klasmanda ise Türkiye şampiyonu oldu. Ayşe bundan sonraki hedefinin yurtdışındaki yarışlar olduğunu belirterek, “Go-kart da normal araba gibi ama yere yakın olduğu için daha hızlı. Hız sınırı pistin durumuna göre değişiyor. Saatte 110 kilometre hıza çıktığım oldu. Yurtdışındaki pistlerde 130’un üstüne çıkabiliyorlar. Başarmak için çok çalışmak gerekiyor. Her seferinde yeni şeyler denemek, limitleri zorlamak gerekiyor. Kaza da yaptım ama fazla bir şey olmadı. Zaten koruma ekipmanlarımız var. Hayalim Dünya Şampiyonası’nda podyuma çıkıp birinci olmak” dedi.

AĞABEYİNİ DE ÖZENDİRDİ

Pistlerde fırtına gibi esen Ayşe’nin başarısına ağabeyi Mehmet Ali de kayıtsız kalamadı. O da kız kardeşi gibi yarışlara katıldı. Ama Ayşe’nin en büyük zevki, ağabeyi dahil pistteki erkekleri sollamak.







