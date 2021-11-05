Duruşma beklerken... Bir anda polisin silahını aldı!

ABD'nin Illinois eyaletinde meydana gelen olayda Fredrick Goss, mahkeme karşısına çıkmak üzere tekerlekli sandalyesi ile duruşmasını bekliyordu. 55 yaşındaki mahkumun ellerinde kelepçe yoktu. Goss, bir anda yanındaki polisin silahını aldı ve polis ile boğuşmaya başladı. Yaklaşık 30 saniye süren boğuşma anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Video kaydına göre, bir polis memuru, Jefferson County'deki adliye binasının garajında Goss'un ayaklarını tekerlekli sandalyeye yerleştirmeye çalışırken silahlı soygun suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak 55 yaşındaki mahkum Goss, kimsenin beklemediği bir hamleye girişiyor. Mahkum polisin silahına uzanıyor ve 30 saniye süren bir arbede başlıyor.

Polisi yere yıkmayı başaran mahkum, uzun bir boğuşma sonucunda silahı ele geçiriyor. Silahını polise doğrultan Fredrick Goss, olay yerine koşarak gelen bir başka polise de silah çekiyor.

MAHKUM HASTANEYE KALDIRILDI

İkinci polis kapıdan mahkum Goss'a ateş açıp vuruyor ve adam yere yığılıyor. Amerikan medyası, mahkumun polis eşliğinde hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

2 Haziran tarihinde bir petrol istasyonunda silahlı soyguna girişen Fredrick Goss, olay yerine gelen polisin kurşunlarıyla yaralanmıştı.