Uzay çağında milat: Sivil uzay turizmi başladı!

Ingiliz milyarder Richard Branson (70) ve beraberindeki beş kişi insanlık tarihinin ilk sivil uzay yolculuğunu gerçekleştirdi. Branson, kendi uzay şirketi Virgin Galactic’in uzay aracı VSS Unity ile dün ABD’nin New Mexico eyaletindeki pistten uzaya çıktı. TSI 17.30’da başlayan yolculukta VSS Unity, önce Space Ship Two isimli dev kanatlı taşıyıcı uçak tarafından alt yörüngeye çıkarıldı. 15 kilometreye ulaşınca uçak VSS Unity, taşıyıcı uçaktan ayrıldı ve uzaya yükseldi. VSS Unity, kalan yolculuğu kendi motorlarının itiş gücüyle tamamladı.

12 MILYAR TL’LİK YOLCULUK

Altı kişilik ekip 89 kilometre yükseğe erişti. Burada yer çekimsiz ortamda dört dakika geçirdiler. Daha sonra uçak iki pilotun kontrolünde alçalarak yeniden Dünya atmosferine girdi. 90 dakika süren bu yolculuk başladığı gibi dünyanın ilk uzay havaalanı olan Spaceport America pistinde sonlandı. Tarihi uçuş tüm dünyada naklen izlendi. Branson’ın 17 yıldır hazırlandığı bu yolculuk 1 milyar Sterlin’e (12 milyar TL) mal oldu. Bu gelişme, artık uzaya gitmek için astronotluk veya uzay mühendisliği eğitimi zorunluluğunun kalkması anlamına geliyor. Virgin Galactic, kişi başı 250 bin dolara isteyenleri uzaya çıkaracak.

Branson, uzay boşluğunda gezerken “Çocukken yıldızlara bakıp hayal kuruyordum. Şimdi bir uzay gemisinden Dünya’yı izliyorum. Biz bunu başarabildiysek, yeni kuşaklar kim bilir neler yapabilir” dedi.

VSS Unity ekibi uzay sınırına bu manzarayı izlemek için çıktı. Dünya’yı uzaydan böyle gördüler.

Richard Branson dönüşte yaptığı konuşmada “Yeni Uzay Çağı’na hoş geldiniz” dedikten sonra ekip arkadaşlarına da dönüp “Artık hepimiz astronotuz” diye seslendi.

Richard Branson, uzaya çıkan ilk milyarder olmak isteyen Jeff Bezos’a dokuz gün fark attı. Bezos, kendi şirketinin roketi ile 20 Temmuz’da uzaya çıkacak. Milyarder Elon Musk (49), Richard Branson’ın en büyük destekçilerinden biri. Musk, Branson’ın şirketinden bilet aldı. 10 bin dolar depozito ödedi.

Spaceport America havaalanı, 2006 yılında inşa edilmişti. Bu tarihi anlara havaalanına gelenler de şahitlik edebildi.