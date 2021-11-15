Bilim & Teknoloji Uzay çöpleri Uluslararası Uzay İstasyonu’nu tehdit ediyor

Uzay çöpleri Uluslararası Uzay İstasyonu’nu tehdit ediyor

Bilim & Teknoloji

Uzay çöpleri Uluslararası Uzay İstasyonu’nu tehdit ediyor

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) yakınlarındaki uzay çöplerinin yarattığı tehlike nedeniyle Rus kozmonotlara Soyuz MS-19 uzay aracına sığınmaları talimatı verildi.

15 Kasım 2021, Pazartesi 12:11 Son Güncelleme:
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UUİ’nin yakınlarından geçen ve tehlike teşkil eden uzay çöpleri nedeniyle Rus mürettebat Soyuz MS-19 uzay aracına sığınmak zorunda kaldı.

NASA’nın yayınladığı kayıtlara göre, Moskova bölgesindeki Görev Kontrol Merkezi’nden bir uzman olan Rus kozmonot Pyotr Dubrov, "Uzay çöplerinin istasyona bir sonraki yakınlaşması saat 7:06’da olacak. Soyuz uzay aracına geçiş yaptığınızda sizden bize bilgi vermenizi bekliyor olacağız" dedi.

Roscosmos’tan Sputnik’e yapılan açıklamada da "Houston’daki uçuş kontrol merkezinden edinilen bilgiye göre, yakın zamanda istasyon uzay çöpleriyle yakınlaşabileceği bir koridora girecek. UUİ’nin tehlikeli olabilecek çöplere yakınlaşması durumuna karşı mürettebatın uzay aracında olması gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

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