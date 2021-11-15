Uzay çöpleri Uluslararası Uzay İstasyonu’nu tehdit ediyor

UUİ’nin yakınlarından geçen ve tehlike teşkil eden uzay çöpleri nedeniyle Rus mürettebat Soyuz MS-19 uzay aracına sığınmak zorunda kaldı.

NASA’nın yayınladığı kayıtlara göre, Moskova bölgesindeki Görev Kontrol Merkezi’nden bir uzman olan Rus kozmonot Pyotr Dubrov, "Uzay çöplerinin istasyona bir sonraki yakınlaşması saat 7:06’da olacak. Soyuz uzay aracına geçiş yaptığınızda sizden bize bilgi vermenizi bekliyor olacağız" dedi.

Roscosmos’tan Sputnik’e yapılan açıklamada da "Houston’daki uçuş kontrol merkezinden edinilen bilgiye göre, yakın zamanda istasyon uzay çöpleriyle yakınlaşabileceği bir koridora girecek. UUİ’nin tehlikeli olabilecek çöplere yakınlaşması durumuna karşı mürettebatın uzay aracında olması gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.