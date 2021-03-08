Uzay otelinde üç günlük konaklama milyonlarca dolar tutuyor

Konu hakkında konsept görüntüler paylaşan OAC, 2027 yılında hizmet vermeye başlayacağı söylenen otel için üç günlük konaklama ücretini paylaştı. Bu kapsamda ‘uzay otelinden ziyade’ bir uzay istasyonu olan ‘Voyager’ insanların konaklayabileceği ve uzayı izleyebileceği camlara/pencerelere sahip. Eğer birkaç milyon doları gözden çıkartırsanız ilk uzay otelinde kalma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Voyager Uzay İstasyonu( Uzay Oteli) tahmin edilebileceği üzere dairesel bir yapıda tasarlanmış. Bu otel toplamda 24 modelden oluşuyor ve 400 kişiyi bünyesinde barındırabiliyor. Her modülde insanların yaşayabileceği alanlar bulunuyor.

Odalar, eğlence alanları, kafeler ve benzeri pek çok alanın bulunduğu söylenin bu otelde yapay yer çekimi kullanılıyor. Böylelikle astronotlar gibi aracın için havada gezinmek zorunda kalmıyorsunuz.

Bu noktada 5 yıldızlı bir otelin konforunun sunulduğu özellikle aktarılıyor ve üç gün bu otelde kalmak isterseniz 5 milyon dolarlık ödeme yapmanız gerekiyor. Beş yıldızlı otellerin konforuna ek olarak bir de bu ücret içinde Beyonce konseri de yer alıyor. Söylenene göre her gece iki özel etkinlik olacak ve Beyonce de bu kapsamda konuklara konser verecek.

Her şey planlandığı gibi gittiği takdirde ise bu otel 2027 yılında hizmete girecek.