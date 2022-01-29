Uzay seyahatini fazla kiloları yüzünden kaçırdı

Associated Press'e (AP) konuşan Delta Havayolları pilotu Hippchen, 2021'de uzay seyahatini kazandığını bildiren e-postayı görünce çok sevindiğini, küçük harflerle belirtilmiş şartname bölümünü okuduğunda ise kilo barajına takıldığını anladığını belirtti.

Ağırlığının 150, uzay yolculuğu için üst limitin ise 113 kilo olduğunu belirten Hippchen o an yaşadıklarını, "Çok acıtıcıydı. Delicesine hayal kırıklığına uğradım. Ama olan bu." sözleriyle ifade etti.

43 yaşındaki Amerikalı, 6 ay gibi bir sürede 37 kilo veremeyeceğini düşünerek hakkını 1990'larda eğitim gördüğü Embry-Riddle Havacılık Üniversitesinde beraber okurken aynı odayı paylaştığı arkadaşı Chris Sembroski'ye hediye etti.

Uzun süre bu bilgiyi çok yakınları hariç hiç kimseyle paylaşmayan Hippchen, Eylül 20201'de Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılan fırlatmanın hemen öncesinde arkadaşı Sembroski'nin kendisini uzay aracındaki telefondan arayıp son bir kez minnettarlığını ilettiği bilgisini paylaştı.

Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden 16 Eylül 2021'de, SpaceX’in tamamı sivil bir ekiple dünyanın etrafında gerçekleştirileceği ilk sefere katılanlar arasında, milyarder iş adamı Jared Isaacman, Hayley Arceneaux ve Sian Proctor ile birlikte 42 yaşındaki veri mühendisi Chris Sembroski de yer almıştı.