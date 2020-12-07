Uzay üssü gibi tesis

Araştırma geliştirme (Ar-Ge) dahil güneş paneli üretim aşamalarını tek çatı altında toplayan ve bu özelliğiyle dünyada ilk olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda üretilen güneş panelleri, eş zamanlı olarak Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrali olarak planlanan Karapınar GES’in kurulumunda kullanılmaya başlandı. Aradan 3 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda üretim kapasitesinin 2 katına çıkartılmasına karar verildi. Karapınar GES’te ise kurulu güç 40 megavata ulaşırken elektrik üretimine de başlandı.

Kısa zamanda büyük mesafe

Yerli ve milli enerji atılımı açısından Türkiye için büyük ve değerli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “Bu alanda kısa zamanda çok büyük mesafe aldık. Ülkemiz, atılan bu adımlarla enerji üretiminde dünyada iyi bir konuma geldi. Daha gidilecek yol var ve bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Fabrikanın 3 ay önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile faaliyete başladığını hatırlatan Kalyoncu, tesisi 400 milyon dolar yatırım ile kurduklarını söyledi

Cemal Kalyoncu-Hakan Çelik

Dünyada ilk ve tek

Cemal Kalyoncu, şunları dile getirdi:

“Bu fabrikadan önce Türkiye’de sadece güneş paneli üretim aşamalarının 4’üncüsü yani montajı yapılıyordu. Yerli ve milli enerji stratejisi çerçevesinde Türkiye’de ilk kez güneş paneli üretiminin 4 aşaması da tek çatı altında toplandı. Hatta Ar-Ge merkezimizi de aynı çatı altında organize ettik. Bu özelliği ile de dünyadaki tek üretim merkezi olduk. Burada üretilecek paneller yüzde 75’in üzerinde yerlilik oranına sahip. Ar-Ge çalışmaları ile bu oranı kısa sürede yüzde 90’lara çıkartacağız.”

2 milyon kişinin elektiriğini sağlayacak

Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde kurdukları fabrikada güneş paneli üretimine başlar başlamaz aynı gün Karapınar GES’in kurulumuna da başladıklarını belirten Cemal Kalyoncu, “Karapınar GES, 1 milyar dolar yatırım ile kurulacak ve 1.000 megavat kurulu güce sahip olacak. Kullanım ömrü 30 yıl olan 3.5 milyon panelin kurulumu tamamlandığında, Karapınar GES Türkiye’nin en büyüğü olacağı gibi Türk insanının yaptığı uzaydan görünen ilk yapı olma özelliğine de sahip olacak. Şu anda Karapınar’da 40 megavat kurulu güce ulaştık ve elektrik üretmeye de başladık. Karapınar tamamlandığında 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını tek başına sağlayacak” diye konuştu.

'Mucizeyi başardık'

Kalyon ailesinin üçüncü nesil üyelerinden Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Kalyoncu Şeherli, Kalyon PV operasyonlarını yürütüyor.

Kübra Kalyoncu Şeherli, “Zamanında ‘kurulamaz’ denilen bu fabrikayı, 1.5 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirdik. Bir mucizeyi başardık. Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nı, sadece bir üretim tesisi olarak değil, aynı zamanda bir teknoloji merkezi olarak konumlandırıyoruz” dedi.

Cemal Kalyoncu- Kübra Kalyoncu Şeherli

İleri teknoloji üretilecek

Cemal Kalyoncu, sadece güneş paneli üretmeyeceklerini, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda katma değeri yüksek, ileri teknolojiyi de üreteceklerini ifade etti. Kalyoncu, “Fabrikamızı kurarken sektörün bilgi ve teknoloji üssü olmayı da hedefledik. Bu amaçla 2 bin 500 metrekare alanda dev bir Ar-Ge merkezi kurduk. Bu merkezde 100’den fazla mühendis ve akademisyen yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor. Ar-Ge merkezimiz özellikle hücre ve modüllerin verimini artırma, akıllı fabrika çalışmaları ve batarya teknolojilerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütüyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve ODTÜ Güneş Araştırmaları Merkezi de bu çalışmaların önemli birer paydaşı olarak sürece katkı sunuyor” dedi.

Mühendis de yetiştiriyor

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile Türkiye güneş paneli üretiminde yeni bir teknolojiyle tanıştı. Polisolisyumdan ilk kez ingot elde edilirken wafer ve hücre üretimleri de ilk kez yapılıyor. Yeni teknoloji olduğu için de Türkiye’de kalifiye eleman bulunmuyor. Kalifiye personelin yetiştirilmesi için üretim merkezi içinde Solar Akademi adı altında eğitim faaliyetleri de yürütülüyor. Almanya, Çin ve Hindistan’dan konunun uzmanları tarafından eğitimler veriliyor. Bazı eğitimler uzaktan bazıları ise makine başında uygulamalı yapılıyor.

İzlenimlerim

Güneş Teknolojileri Fabrikası’nı görmek için İstanbul’dan Ankara’ya Haluk Kalyoncu ile birlikte seyahat ettik. Kalyoncu, yerli ve milli enerjinin her türlü uygulamasına büyük önem verdiklerini, Gaziantep’te kurulu Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde de ülkenin ihtiyaç duyduğu işgücünün hazırlanması için gayret gösterdiklerini anlattı.

Ankara’da buluştuğumuz Cemal Kalyoncu bize tesisi gezdirdi. Uzun yıllardır çalışmalarını yakından izlediğim bir işadamı olan Kalyoncu, inşaat ve diğer alanlardaki yatırımlarının yanında enerji alanındaki faaliyetlere büyük önem veriyor. Bütün detayları tek tek heyecanla bizimle paylaştı.

Tesis o kadar büyük ki başından sonuna kadar golf arabasıyla gezmek bile saatler alıyor. Binlerce kişi bir arı kovanında gibi yoğun çalışma halinde. Fabrikanın belli noktaları bir ameliyathane temizliğinde. Özel kıyafetli çalışanlar, yüksek teknoloji ürünü cihazlarla üretimi baştan sona kontrol ediyor.

Ankara ve Konya’daki tesislerde Ar-Ge birimlerinin öne çıkması çok önemli. Buralarda Türkiye’nin önemli üniversite ve araştırma kurumlarından gelen binlerce gence istihdam imkanı sağlanacak.



