Uzay yolculuğu bilet fiyatları açıklandı

Amazon’un sahibi Jeff Bezos’a ait Blue Origin şirketi, uzaya gitmek isteyen turistleri, 200 ila 300 bin dolara taşıyacağını açıkladı.

Turistik uzay gemisinin bilet fiyatları belli oldu. Uzaya gitmek için en az bir milyon TL’yi gözden çıkarmak gerekecek. Online alışveriş devi Amazon’un sahibi Jeff Bezos’a ait Blue Origin şirketi uzay turistlerini 200 ila 300 bin dolara taşıyacak. 6 kişi taşıyacak olan New Shephard adlı uzay gemisine binebilmek için 1-1.5 milyon lira arasında bir parayı gözden çıkarmak gerekecek. Yerden 100 kilometre yüksekliğe ulaşacak uzay gemisi, yörünge altı uzayda seyrettikten sonra dünyaya dönecek. Roketin 2019 yılında ilk “uzay turistlerini” taşımaya başlaması planlanıyor.

Dünyanın en zengin kişisi olan Bezos’un servetiyle desteklenen Blue Origin, uzay yarışında SpaceX’i geride bırakmayı hedefliyor. Bezos, firmayı finanse etmek için yılda bir milyar dolarlık amazon hissesi sattığını açıklamıştı.



