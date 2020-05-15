Uzaya fırlatılan roketler şeffaf olsaydı nasıl görünürdü?

Bir YouTuber, uzay görevlerinde kullanılan roketleri dijital ortamda şeffaf olarak tasarlayıp, YouTube'ta paylaştı. Videoda, roketlerin kullandığı yakıtlar ve modüllerin ayrılma süreçlerini detaylı olarak gösteriyor.

YouTuber videoda soldan sağa aşağıdaki dört roketi karşılaştırıyor:

1967-1973 yılları arasında NASA tarafından kullanılan ABD yapımı süper ağır vasıta araç Saturn V

NASA'nın 2011 yılında emekli olan uzay mekiği Space Shuttle

SpaceX'ten ağır yük fırlatma aracı Falcon Heavy

NASA'nın Saturn V'in ardından geliştirmeye başladığı Space Launch System (SLS)

Video, roketlerin çeşitli aşamalarında kullanılan farklı roket yakıt türlerini de gösteriyor:

Kırmızı, jet yakıtı gibi yüksek oranda rafine edilmiş bir gazyağı formu olan gazyağı RP-1'dir.

Turuncu, NASA tarafından kullanılan yaygın bir roket yakıtı olan sıvı hidrojen (LH2) 'dir.

Mavi, uzay mekiği için kullanılan bir motor olan NASA'nın beygir RS-25 gibi roketlerde sıvı hidrojen için oksitleyici olarak kullanılan diyatomik oksijenin sıvı formu olan sıvı oksijendir (LOX).



