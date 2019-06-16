Uzaya seyahat 2020’de başlıyor! İşte detaylar…

NASA’dan yapılan yazılı açıklamada, NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nu 2020’nin başından itibaren "30 güne kadar özel astronot misyonlarına" açacağı kaydedilmişti.

Buna göre; Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bir gece geçirmek için en az 35 bin dolar ödemeyi göze almak gerekiyor.

Bu ücretin 11 bin 250 doları yaşamsal ihtiyaçlar ve tuvalet, 22 bin 500 doları yemek, tıbbi ihtiyaçlar ve egzersiz, 50 doları 1 GB’lık interneti içeriyor.

İSTEĞE GÖRE UZATILABİLECEK

Seyahatler isteğe göre 30 güne kadar uzatılabilecek.

Yolcuları, yani ‘özel astronotları’ uzay şirketleri SpaceX ve Boeing taşıyacak.

Tek seferde yalnızca 4 yolcu gidebilecek.







