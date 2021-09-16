Dünya Uzaya tarihi uçuş!

Uzaya tarihi uçuş!

Dünya

Uzaya tarihi uçuş!

Milyarder Elon Musk’ın (50) uzay şirketi SpaceX, tamamı sivillerden oluşan dört kişiyle uzay seyahatinde yeni bir sayfa açıyor. Bu, dünyada bir ilk!

16 Eylül 2021, Perşembe 09:18 Son Güncelleme:
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Daha önce Richard Branson ve Jeff Bezos da uzay sınırına sivil ekiple çıkmıştı. Ancak bunlar turistik ve birkaç dakikalık uçuşlardı. SpaceX’in ekibi ise Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan bile 150 kilometre daha yüksekte, üç gün turist gibi ‘konaklayacak’. Ekip başarılı olursa, 60 yıllık insanlı uzay uçuşu tarihinde ilk kez, profesyonel astronotların desteğine ihtiyaç duymadan uzaya tur düzenlenmiş olacak. Ekipte iş insanı Jared Isaacman (38), asistan doktor Hayley Arceneaux (29), bilim eğitimcisi Dr. Sian Proctor (51) ile eski savaş pilotu Chris Sembroski (42) yer alıyor. Ekibi milyarder Isaacman finanse etti.

Elon Musk, 192.6 milyar dolarlık serveti ile en zengin ikinci insan.


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