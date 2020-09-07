Bilim & Teknoloji Uzayda 3 yıl hayatta kalan süper bakteri keşfedildi

Uzayda 3 yıl hayatta kalan süper bakteri keşfedildi

Bilim & Teknoloji

Uzayda 3 yıl hayatta kalan süper bakteri keşfedildi

Japon bilim insanları, uzay boşluğunda 3 yıl canlı kalabilen ve radyasyona dayanıklı bir bakteri türü keşfetti.

07 Eylül 2020, Pazartesi 17:07 Son Güncelleme:
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Japon bilim insanlarından oluşan bir ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yapılan deneyde, istasyonun dışına yerleştirdikleri bakteriyi 3 yıl boyunca gözlemledi. Bu süre sonunda bakterinin radyasyona maruz kalmasına rağmen hayatta kaldığı tespit edildi.Dayanıklılığından ötürü ‘Süper Bakteri’ ismi verilen canlı, Deinococcus türü bir bakteri olduğu ifade edildi.

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